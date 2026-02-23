Иран и Россия заключили секретное соглашение о поставках оружия на 500 млн евро, - FT

Россия обязуется поставить Ирану 500 переносных пусковых установок "Верба" и 2500 ракет "9М336" в течение трех лет.

Иран заключил секретное соглашение с Россией на сумму 500 млн евро о приобретении тысяч современных переносных ракетных комплексов в рамках самой масштабной программы восстановления системы противовоздушной обороны, разрушенной во время прошлогодней войны с Израилем, сообщает Financial Times.

Издание ознакомилось с российскими документами, которые просочились в СМИ, а также сославшись на несколько лиц, знакомых с соглашением, рассказало, что Россия обязуется поставить Ирану 500 переносных пусковых установок "Верба" и 2500 ракет "9М336" в течение трех лет.

В статье подчеркивается, что "Верба" – одна из самых современных систем противовоздушной обороны России, переносная ракета с инфракрасным наведением, способная поражать крылатые ракеты, низколетящие самолеты и беспилотники.

Добавляется, что она эксплуатируется небольшими мобильными командами и позволяет сухопутным войскам быстро создавать рассеянную оборону, не полагаясь на стационарные радиолокационные установки, которые более уязвимы к ударам.

Издание отметило, что информация о сделках между Ираном и Россией просочилась в СМИ именно в тот момент, когда президент США Дональд Трамп сосредоточил большие военные силы США на Ближнем Востоке, угрожая Тегерану ударами, если тот не согласится на ограничение своей ядерной программы.

Согласно контракту на приобретение переносных пусковых установок "Верба" на сумму в 495 млн евро, поставки планируется осуществить тремя траншами в период с 2027 по 2029 год.

Примечательно, что лицо, знакомое с соглашением, рассказало изданию, что, вероятно, небольшое количество систем могло быть поставлено в Иран ранее.

В статье говорится, что согласно соглашению, которое изучило издание, Тегеран официально запросил эти системы в июле 2025 года через несколько дней после окончания 12-дневного конфликта, в котором США на короткое время присоединились к Израилю в ударах по трем ключевым ядерным объектам Ирана.

Отмечается, что во время этой кампании интегрированная сеть противовоздушной обороны Ирана была сильно повреждена, что позволило израильским ВВС быстро установить и удержать преимущество в воздухе над большей частью страны.

Бывший высокопоставленный американский чиновник выдвинул предположение, что Россия, возможно, рассматривала это соглашение как способ восстановить отношения с Ираном после того, как она явно не смогла прийти на помощь своему союзнику во время 12-дневной войны с Израилем.

"Они хотят, чтобы Иран оставался их партнером. И поэтому, даже если они не могут реагировать в разгар кризиса, они будут следить за развитием событий, чтобы попытаться наладить отношения", - пояснил он.

Также согласно документам, с которыми ознакомилось издание, "Рособоронэкспорт" продает Ирану ракеты 9М336 по цене 170 000 евро за единицу, а пусковые механизмы – по 40 000 евро.

Издание отметило, что несмотря на западные экономические санкции, Россия регулярно устанавливает цены на международные продажи оружия в евро и долларах.

Кроме того, сделка включает 500 приборов ночного видения "Mowgli-2" для отслеживания самолетов и других целей в темноте.

Ранее УНИАН сообщал, что издание NYT считает, что дешевого и быстрого сценария проведения военной операции со стороны США против руководства Ирана нет. Прогнозируется, что США могут понести тяжелые потери, если глава Белого дома решится на этот шаг. По мнению экспертов, атака на Иран станет значительно сложнее, чем операция в Венесуэле. Более того, это может потенциально втянуть США в длительный конфликт. В статье объясняется, что правительство Ирана контролирует широкие военные возможности и сеть региональных сил наемников, которые могут помочь поддерживать сопротивление.

Также мы писали, что политический деятель из США, депутат окружного собрания от округа Рок (штат Висконсин) Юрий Рашкин отметил, что если США отвлекутся на возможное противостояние с Ираном, это отвлечет внимание всего мира от Украины. Рашкин высказал мнение, что администрация президента США Дональда Трампа "смотрит на Путина, как на соседнюю мафию, с которой они просто ведут раздел территории". Он предполагает, что если внимание переключится на Иран, то это покажет, "насколько слаба российская мафия, которая не в состоянии защитить Иран".

