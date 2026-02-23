Иран готов пойти на новые уступки, чтобы избежать удара США: в Reuters рассказали детали

Иран предложил американским компаниям возможность участвовать в качестве подрядчиков в крупных нефтегазовых проектах страны.

Иран заявил, что готов пойти на уступки по своей ядерной программе в переговорах с США в обмен на отмену санкций и признание своего права на обогащение урана, поскольку стремится предотвратить нападение США, сообщает Reuters.

Как рассказал высокопоставленный иранский чиновник изданию, после двух раундов переговоров стороны остаются резко разделенными даже по объему и последовательности отмены жестких санкций США.

Однако, по данным агентства, Иран предлагает новые уступки после завершения переговоров на прошлой неделе. Отмечается, что тогда позиции сторон казались очень отдаленными и приближались к военному конфликту.

По мнению аналитиков, этот шаг свидетельствует о том, что Тегеран пытается сохранить дипломатические отношения и отвлечь масштабный удар со стороны США.

Издание добавило, что, по словам чиновника, Тегеран серьезно рассмотрит возможность отправить половину своего наиболее обогащенного урана за границу, разбавить остальное и принять участие в создании регионального консорциума по обогащению урана.

В статье говорится, что эта идея периодически поднималась на протяжении многих лет дипломатических переговоров с Ираном.

При этом, как пояснил чиновник изданию, Тегеран готов это сделать в обмен на признание США права Ирана на "мирное обогащение урана" в рамках соглашения, которое также будет предусматривать отмену экономических санкций.

Он добавил, что Иран предложил американским компаниям возможность участвовать в качестве подрядчиков в крупных нефтегазовых проектах страны.

"В рамках обсуждаемого экономического пакета Соединенным Штатам также были предложены возможности для серьезных инвестиций и получения реальных экономических выгод в нефтяной отрасли Ирана", - рассказал чиновник агентству.

В публикации говорится, что Вашингтон рассматривает обогащение урана в Иране как потенциальный путь к созданию ядерного оружия. В то же время, Иран отрицает намерения создать ядерное оружие и требует признания своего права на обогащение урана.

Возобновление переговоров между Ираном и США состоялось в начале февраля, в то время как США наращивают свое военное присутствие на Ближнем Востоке. В случае нападения со стороны США, Иран угрожает нанести удар по американским базам в регионе.

Как отметил иранский чиновник в комментарии изданию, последние переговоры подчеркнули разногласия между двумя сторонами. Однако он считает, что "существует возможность достижения временного соглашения", поскольку переговоры продолжаются.

"Последний раунд переговоров показал, что взгляды США на объем и механизм отмены санкций отличаются от требований Ирана. Обе стороны должны согласовать логичный график отмены санкций. Этот план действий должен быть разумным и основываться на взаимных интересах", - высказал мнение иранский чиновник.

Напряжение между США и Ираном: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford 20 февраля прошел Гибралтарский пролив и вошел в Средиземное море. Аналитики на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке расценивают этот переход как условный "обратный отсчет" к возможным ударам по Ирану. По данным аналитиков, минимальный срок, за который авианосец может добраться до восточной части Средиземного моря, оценивается примерно в четыре суток. При использовании воздушных танкеров, оттуда палубная авиация способна действовать по целям на расстоянии более 1500 км. Также в качестве еще одного варианта, USS Gerald R. Ford может присоединиться к другому американскому авианосцу – USS Abraham Lincoln, который находится в районе Аравийского моря.

Также мы писали, что Иран провел совместные учения с Россией на фоне угроз США. Издание The Hill отметило, что учения прошли в Оманском заливе и Индийском океане с целью "улучшения оперативной координации и обмена военным опытом". По данным издания, учения состоялись после того, как Иран запустил пять ракет в направлении Ормузского пролива, которые поразили цели в рамках других масштабных морских учений. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с суровым предупреждением в адрес США на фоне отправки Вашингтоном на Ближний Восток авианосца USS Gerald R. Ford.

