Власти Таиланда планировали закупить до восьми истребителей пятого поколения F-35A.

В Воздушных силах Таиланда заявили, что Соединенные Штаты отказались продавать стране истребители F-35. Причиной называют проблемы с обучением личного состава и техническим обслуживанием.

Как сообщает Reuters, в прошлом году Таиланд выделил на закупку новых самолетов для замены устаревающих образцов 408 миллионов долларов. Отмечается, что в 2003 году страна получила статус основного союзника США, не входящего в НАТО.

Агентство пишет, что власти Таиланда планировали закупить до восьми истребителей пятого поколения F-35A. Однако их продажа зависела от нескольких условий, в том числе – от доступности обучения и технического обслуживания.

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На вооружении Таиланда сейчас имеется 12 истребителей JAS-39 Gripen. Кроме того, страна собирается купить несколько самолетов F-16. Штаты согласовали покупку этих истребителей. Планируется, что их удастся поставить в кратчайшие сроки.

Продажа истребителей F-35 другим странам

В начале марта 2023 года стало известно, что Румыния готовится купить американские истребители F-35. Все процедуры подписания контракта на приобретение этих самолетов собираются подписать или в этом году, или не позднее следующего. Первую эскадрилью этих истребителей румынское Министерство обороны ожидает получить после 2030 года.

В 2021 году сообщалось, что истребители F-35 закупит Швейцария. Страна выделила на это 5,5 миллиардов долларов.

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