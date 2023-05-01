Выполнение контракта Lockheed Martin должна завершить к августу 2026 года.

Министерство обороны США заключило контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство и поставку 126 истребителей F-35 стоимостью почти 7,8 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона. Соглашение, выполнение которого Lockheed Martin должен завершить к августу 2026 года, предусматривает изготовление 81 самолета модификации F-35A, 26 самолетов F-35B и 19 единиц F-35C.

В частности, 43 истребителя F-35A будут изготовлены для Военно-воздушных сил США; 8 для Финляндии; 7 - Италии; по 6 - для Нидерландов и Польши; по 4 - для Японии и Бельгии и 3 единицы для Дании.

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15 истребителей F-35B заказаны для Корпуса морской пехоты США; 7 - для Великобритании; и по 2 единицы - для Италии и Японии.

Что касается палубной модификации F-35C, их отдадут силам в США. В частности, 13 самолетов предназначенно для ВМС США и шесть для Корпуса морской пехоты.

Истребители F-35 - что известно

F-35 - многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin.

Самолеты созданы в трех модификациях:

F-35A - наземный истребитель для Военно-воздушных сил с "обычным" взлетом и посадкой (CTOL, conventional takeoff and landing);

F-35B - истребитель с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL, Short take-off and vertical landing);

F-35C - палубный истребитель (CV) для Военно-морских сил.

Изготовление оружия в США - новости

Ранее УНИАН сообщал, что в декабре прошлого года США заключили оборонные контракты с несколькими компаниями, в том числе с Lockheed Martin суммой $1,05 миллиарда. Ожидается, что выполнение контракта, предусматривающего закупку материалов, деталей, компонентов и усилий, необходимых для обеспечения своевременного производства и доставки 118 лотов для 18 самолетов F-35, должно быть завершено в январе 2024 года.

В начале апреля этого года стало известно, что армия США заключила с Lockheed Martin многолетний контракт на производство ракет класса "воздух-земля" (JAGM) и ракет Hellfire. Стоимость контракта в первый год составляет $439 миллионов. Общая стоимость сделки может достигать $4,5 миллиарда со всеми дополнительными контрактами.

А недавно Минобороны США заключило контракт с корпорацией Lockheed Martin на сумму 4,8 миллиарда долларов на изготовление высокоточных снарядов GMLRS для ракетных систем HIMARS. Пентагон хочет увеличить производство GMLRS с 6000 ракет в год до 14 тысяч. Lockheed Martin должен завершить работу над изготовлением необходимого количества снарядов до 30 октября 2026 года.

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