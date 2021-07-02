Lockheed Martin отмечает, что в настоящее время 655 истребителей F-35 в различных модификациях эксплуатируются на 21 базе в 14 странах мира.

Американская оборонная корпорация Lockheed Martin сообщила, что правительство Швейцарии решило закупить ее истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II.

«Мы рады тому, что Швейцария выбрала нашу продукцию,— заявила вице-президент Lockheed Martin Бриджет Лодердейл.— Таким образом, Швейцария станет уже 15-й страной в мире, участвующей в программе F-35, включая несколько других европейских стран».

Lockheed Martin отмечает, что в настоящее время 655 истребителей F-35 в различных модификациях эксплуатируются на 21 базе в 14 странах мира.

Читайте такжеСША собираются "похоронить" истребители F-22 Raptor: чем заменятПо данным СМИ, общая сумма контракта Швейцарии с Lockheed Martin составит $5,5 млрд, закуплено будет 36 самолетов.

В конкурсе на модернизацию ВВС Швейцарии также принимала участие американская корпорация Boeing c истребителем-бомбардировщиком F/А-18 Super Hornet, французская Dassault c многоцелевым истребителем Rafale и совместный проект Eurofighter европейского Airbus, британской BAE Systems и итальянской Leonardo, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая