Для получения первой эскадрильи самолетов в 30-х годах Румынии необходимо провести комплексные шаги, такие как анализ инфраструктуры и инвестиции в нее.

Румыния планирует начать процедуры подписания контракта на приобретение истребителей F-35 в этом году или не позднее следующего года.

Министерство обороны Румынии планирует получить первую эскадрилью самолетов после 2030 года, заявил глава ГУ вооружений Министерства национальной обороны Румынии генерал-майор Теодор Инчикаш.

"Приобретение F-16 - промежуточный этап до реализации самолета 5-го поколения, то есть F-35. Румынская армия стремится получить первую оперативную способность, первую эскадрилью самолетов F-35, после 2030 года", - сказал генерал-майор Теодор Инчикаш.

Видео дня

Сейчас для потенциального заказа необходимо завершение всех законодательных шагов, таких как получение заключения Высшего совета национальной обороны (CSAT) и решения парламента.

Для получения первой эскадрилии самолетов в 30-х годах Румынии необходимо провести комплексные шаги, такие как анализ инфраструктуры и инвестиции в нее. Приобретение самолетов - тоже сложный процесс с точки зрения согласования и доставки.

"Желательно, чтобы в этом или следующем году мы сделали первые шаги для подписания контракта на F-35", – резюмировал Инчикаш.

Он подчеркнул, что этот подход не может быть осуществлен без одобрения высшего совета обороны страны и без предварительного одобрения парламента Румынии.

Соседи России усиливают собственную оборону

Польша осуществила масштабную закупку современного оружия на фоне российской агрессии.

Прошлым летом стало известно, что Казахстан усиливает свою обороноспособность, опасаясь войны с Россией.