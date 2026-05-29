Украинские пилоты осваивают Gripen: Швеция раскрыла подробности программы

Украинские военные уже проходят подготовку на шведских истребителях Gripen. В Стокгольме заявили, что обучение пилотов и технического персонала для Украины уже началось, а осенью программа станет более масштабной. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в соцсети X.

По его словам, передача Gripen станет новым этапом в укреплении украинской системы противовоздушной обороны и развитии современных Воздушных сил.

"Украина не просто получает самолеты – она формирует современные воздушные силы, способные действовать в условиях самой сложной войны в Европе", – подчеркнул Йонсон.

В шведском Минобороны уточнили, что поставки истребителей Gripen C/D могут начаться уже в начале следующего года после завершения всех необходимых согласований.

Также министр подчеркнул, что проект является частью 22-го пакета военной помощи Украине. Общий объем поддержки со стороны Швеции с начала полномасштабного вторжения РФ уже достиг около 11,8 млрд евро.

Кроме того, Швеция объявила о новом пакете поддержки на 2,7 млрд долларов. В него вошли средства на производство дронов для Украины, а также финансирование передачи самолетов Gripen.

Отметим, как сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса, Украина получит первую партию шведских истребителей JAS 39 Gripen вместе с новыми ракетами класса "воздух-воздух" большой дальности Meteor. Именно их специалисты считают одними из самых мощных в своем классе.

28 мая на совместной пресс-конференции премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию об углублении оборонного сотрудничества между Украиной и Швецией. Согласно документу, Украина должна получить первые 16 истребителей Gripen модификации C/D уже в следующем году, а к 2030 году – 22 новых истребителя самой современной серии E.

