После масштабной дроново-ракетной атаки россиян на Украину в ночь на 10 июля российский БПЛА типа "Гербера" (модификация иранского ударного дрона Shahed-136) упал на территории Литвы. В стране подтвердили, что это действительно российский БПЛА, однако отметили, что он "может использоваться для различных целей", поэтому литовцы планируют выяснить, для чего именно он был запущен. Мол, данных о том, что он был запущен в Литву намеренно, (пока) нет.

В то, что этот БПЛА, так случилось, чисто случайно отвели через РЭБ, что он полетел именно таким марштутом - через всю Беларусь в Литву - я не верю. Почему? Хотя бы потому, что (и эта информация есть в открытых источниках) враг усовершенствовал полетный контроллер своих дронов. То есть, он стал более устойчивым и его сейчас гораздо труднее спуфить (посылать сигналы помех). В связи с этим, при всем уважении к Силам обороны Украины и их действиям - такой сценарий сейчас выглядит маловероятным.

Более реалистичная история, по моему субъективному мнению, - полет российской "Герберы" в Литву является еще одним звеном цепи провокаций, которые Российская Федерация в последние несколько лет проводит против стран Североатлантического альянса.

В этом контексте можем вспомнить и дроны, и ракеты, которые раз за разом залетали на территории Польши, Румынии... И каждый раз россияне увеличивали и увеличивали маршрут.

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Поэтому и сейчас Россия проводит для стран НАТО тест на стрессоустойчивость. И будет смотреть, как они на это среагируют, какое будет ответное действие. Однако реакция, к сожалению, вообще неадекватная. Создается впечатление, что европейцы поощряют российского диктатора Владимира Путина к дальнейшей агрессии.

Я не буду первым, если скажу, что Путин действует как гопник. То есть, если он бьет и все прогибаются, то он будет так действовать и в дальнейшем - бить и прогибать. Россия понимает только понятие силы, поэтому единственная адекватная реакция на такие российские провокации, которая должна быть - продемонстрировать свои возможности, свою силу, сбив российский дрон еще на подлете. Наконец, система противовоздушной обороны и у стран Балтии, и у Польши, и у Румынии является мощной.

Да, мы понимаем, что это должно быть политическое решение, что европейцы до этого еще не дошли.

Они, к сожалению, еще прячутся за розовыми очками, пытаясь убедить себя, что, возможно, война будет когда-то потом, поэтому сейчас еще подождем. Но так они только поощряют Владимира Путина и Россию к дальнейшей агрессии.

Украина уже во весь голос предупреждает Европу: Путин не будет ждать, пока вы подготовитесь, проверите способности и так далее. Россия нападет раньше, чем страны НАТО этого ожидают. И я согласен с другими уважаемыми украинскими аналитиками, которые считают, что произойдет это не ближе к 2030 году (о чем можно услышать в высоких европейских кабинетах), а гораздо быстрее - 2026-2027 годы.

Конечно, в случае атаки РФ, например, на страны Балтии, это не будет атака танковыми колоннами, агрессия в современном мире имеет и другие формы. Поэтому, вероятно, такая атака будет включать новейшие типы вооружения, ракеты, дроны, параллельно - кибератака, информационная атака. Россия вполне способна создать такой условный ударный кулак. И вряд ли остановится на одной стране - продолжение тоже будет.

Именно к этому стоит готовиться Европе, странам НАТО. И эта российская "Гербера", которая упала в Литве - предвестник того, что Россия, со своей стороны, к этому готовится.

Виктор Таран, офицер ВСУ, руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук"