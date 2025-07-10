Спецпредставитель президента осудил Москву за террор.

Война Российской Федерации против Украины вызвала уровень потерь и разрушений, о которых не слышали со времен Второй мировой войны.

Об этом во время выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Кит Келлог. "Атаки последней недели просто ужасны. Школы, больницы, квартиры и другая гражданская инфраструктура являются целями российских нападений. В результате сотни украинских людей погибли, включая женщин и детей. Это должно прекратиться", - сказал он.

Представитель американского президента также отметил, что Дональд Трамп хочет достичь справедливого мира, после которого произойдет полное восстановление Украины:

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"США признают, что восстановление Украины является чрезвычайно большой, но критически важной задачей. И это также будет иметь влияние на весь европейский регион".

Массированные обстрелы Украины

Как известно, в последние месяцы Российская Федерация нарастила количество "шахедов", которыми бьет по Украине. Украинские города, в частности Киев, подвергаются самым масштабным за все время войны атакам.

В ночь на 10 июля состоялся ракетно-дроновой обстрел, во время которого по стране было запущено около 400 дронов и 18 ракет. Стоит отметить, что атака беспилотников до сих пор продолжается.

Удар продолжался всю ночь и привел к гибели по меньшей мере двух человек в столице, десятков раненых и масштабных повреждений гражданской инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский назвал эти атаки терактом и призвал к ускорению санкций и увеличению поставок средств противовоздушной обороны.

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