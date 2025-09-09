По мнению Федорова, Украина имеет право симметрично ответить на удар по Кабмину.

Большое количество ракет "Фламинго" могут значительно повлиять на ситуацию на фронте, особенно, удары Сил обороны Украины по транспортным развязкам и нефтяным терминалам РФ, заявил военный эксперт Юрий Федоров.

В частности, на Youtube-канале The Breakfast Show его попросили прокомментировать атаку на бывший завод "Топаз", который находится в оккупированном Донецке. По словам Федорова, есть информация о том, что на территории двух заводов в Донецке находятся командные пункты российской армии. И, как отмечает аналитик, не исключено, что удары были нанесены ракетами "Фламинго".

"Это значит, что Вооруженные силы Украины начали их применять. Пока осторожно. Видимо, это такие тестовые испытания, испытания в боевых условиях. Прежде, чем стрелять "Фламинго" по Москве или еще по какому-нибудь крупному городу, нужно понять, как они летают, как способны преодолевать противовоздушную оборону. Как они ведут себя на тех или иных высотах, насколько подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы", — сказал эксперт.

Он предполагает, что удар по объектам в Донецке - предвестник того, что в какой-то момент "Фламинго" начнут активно использоваться против целей уже в стратегическом тылу России. Скажется ли появление "Фламинго" на ситуации на фронте, по мнению Федорова, зависит, в частности от их количества.

"Есть сообщения от официальных источников в Украине, что к концу года будет 200 единиц в месяц. Это много", — констатировал Федоров.

Он анализирует: предположительно, на каждый объект нужно направлять по 3-4 ракеты, что означает в совокупности 50 "точек", которые могут быть поражены.

"Вот 50 объектов военного назначения – командные пункты, склады боеприпасов, в том числе армейского уровня, а может быть и стратегические арсеналы", — отметил Федоров.

Главное, как подчеркивает аналитик, удары по сосредоточению транспортных коммуникаций, что непременно скажется на доставке боеприпасов в зону боевых действий, а также – по нефтяным терминалам РФ в Усть-Луге, Приморске, Новороссийске. Он добавил: Украине умеет право на симметричный ответ на удар российским "Искандером" по зданию Кабмина.

"Почему, собственно, нужно запрещать Украине наносить удары по правительственным зданиям в Москве? Идет война… Если Россия позволяет себе неоднократно и целенаправленно уничтожать гражданские объекты в Украине, атаковать правительственные здания и прочее, почему Украину нужно лишать такого права?", - акцентировал Федоров.

Эксперт не исключает, что через какое-то время "Фламинго" атакуют здание Государственной Думы РФ, Советов Федерации, администрацию президента или здание ФСБ на Лубянке.

"Сделать это с помощью беспилотников сложно – беспилотники, в основном, сбивают, когда они подлетают к Москве - там очень серьезная ПВО. А вот сбить крылатые ракеты "Фламинго", возможно, и другие ракеты - гораздо труднее", - сказал аналитик.

Удар Украины по Донецку - что известно

Напомним, украинские силы атаковали военную инфраструктуру РФ на территории временно оккупированного Донецка. По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, для атаки были использованы украинские ракеты-дроны "Пекло" и западные крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG. Эксперт считает, в данном случае не были задействованы новые отечественные ракеты "Фламинго".

