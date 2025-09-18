Компания делает акцент на роботизации производства и уникальных технологиях карбоновой намотки.

Компания Fire Point, которая является разработчиком ракеты "Фламинго", наращивает свое производство. По словам СТО компании Ирины Терех, сейчас их предприятие изготавливает 50 ракет в месяц. Об этом она рассказала в интервью LIGA.net.

Она утверждает, что Fire Point, планирует до конца года достичь ежедневного выпуска семи ракет. При этом в августе компания изготовила 30 ракет.

"Удешевлению способствует собственная технология композитного изготовления крыльев, которая сокращает цикл производства с семи дней до двух часов. Это позволяет уменьшить себестоимость без потери эффективности", - сказала Терех.

По ее словам, компания также делает акцент на роботизации производства и уникальных технологиях карбоновой намотки.

Украинские ракеты "Фламинго" - последние новости

Заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что новые украинские ракеты "Фламинго" могут помочь уничтожить незаконно построенный россиянами Крымский мост.

Он отметил, что для такой задачи у нас есть и другие "интересные решения". По его словам, "Фламинго" - это больше для стратегических задач, например уничтожить производственный цех в той же Алабуге, или Казанский авиационный или вертолетный заводы.

