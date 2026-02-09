'Посмотрим, как розовая птичка клюнет по Кремлю': Дикий о ракетах 'Фламинго'

Применение "Фламинго" по Капустиному Яру – это новый шаг в войне против РФ, считает Евгений Дикий.

Удар Сил обороны Украины по Капустиному Яру стал первым случаем использования ракеты "Фламинго" по назначению.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра.

Он пояснил, что до этого Силы обороны использовали "Фламинго" для ударов по временно оккупированным территориям Украины, а также по приграничным регионам РФ. Тогда как сама ракета способна преодолевать расстояние до 3000 км.

Видео дня

"Наконец-то его впервые применили именно так, под что он базово конструировался – именно для дальнего удара с большой разрушительной силой. Оно прилетело именно туда, куда летело. И эффект от боевой части весом в 1 тонну оказался именно таким, каким должен быть. То есть принципиально больше по сравнению с любыми дронами. Прилет одной или двух ракет фактически разрушил целый объект. Наконец-то начинается следующий абсолютно новый этап в нашей войне с Россией. Наша компания дипстрайков приобретает совершенно иную мощность – и по дальности, и по БЧ", – сказал Дикий.

В то же время эксперт объяснил, почему Украина не пытается наносить удары "Фламинго" по российским энергетическим объектам. По его словам, сейчас стоит вопрос количества этих средств поражения. И приоритетными для них целями является российский ВПК.

"Я абсолютно убежден, что когда-нибудь мы увидим Фламинго не просто где-то там ближе к Москве. Я убежден, что когда-нибудь мы увидим, как Фламинго влетают в Москву. Я вполне допускаю, что мы еще увидим, как розовая птичка клюет прямо по Кремлю. Но до этого определенный путь еще нужно пройти. Вопрос сейчас просто в количестве", – добавил Дикий.

Ракеты "Фламинго": что известно

Напомним, ранее о том, что Силы обороны атаковали Капустин Яр ракетами "Фламинго" сообщили в Генштабе ВСУ. Отмечается, что удары были нанесены по комплексу зданий ангарного типа, где проходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности "Орешник".

Также ранее стало известно, что Силы обороны атаковали ракетами "Фламинго" завод по производству российских военных самолетов в Белгороде. Как отметили OSINT-аналитики, до цели долетели все четыре выпущенные ракеты. Также они отмечают, что радиус отклонения ракеты составил менее 80 метров. А самая большая зона разрушений – 25 метров.

