Многолетние задержки с поставкой F-16 для Украины были главной ошибкой США, - генерал

До поставок F-16 украинские ВВС уже имели на вооружении истребители четвертого поколения.

Политику США по отсутствию поставок Украине истребителей на ранних этапах длительного конфликта с РФ раскритиковал генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула, передает Military watch magazine.

"Одной из самых больших ошибок, которую допустили союзники, прежде всего Соединенные Штаты, при президентстве как Байдена, так и Трампа, было то, что они были сдержаны риторикой [президента России Владимира Путина и не решились предоставить Украине то, что может эффективно наносить удары на ранней стадии", - сказал он.

Дептула сформулировал свою критику как урок, извлеченный в отношении темпов и объема необходимой помощи.

Видео дня

По его словам, американские истребители предоставляют "возможность наносить быстрые и глубокие удары, чтобы сорвать российские маневры". Он подчеркнул, что "мы могли бы сделать это в первый год войны и уже положить этому конец".

"Представьте, что могла бы сделать украинская авиация, если бы имела эскадрилью F-35. Дайте мне эскадрилью F-35, эскадрилью F-22, и все это закончится за месяц. На этих F-16 летают украинские пилоты, которые имеют на своем счету более 100 сбитых самолетов", - подчеркнул генерал-лейтенант.

В то же время в издании добавляют, что аргумент Дептулы противоречит мнению аналитиков как в западном мире, так и в России и Восточной Азии, а именно, что F-16 требовали нескольких лет обучения и подготовки, а их эксплуатация была очень дорогой, поэтому создание оперативных сил в Украине было чрезвычайно сложной задачей.

"Однако, если бы США подготовились к этому в середине 2010-х годов, а не ждали до 2022 года, вероятно, удалось бы создать более значительные возможности Украины в воздушной войне", - отметили в материале.

Также еще одним важным фактором, который подрывает аргумент Дептулы, является то, что украинские ВВС уже имели на вооружении истребители четвертого поколения, которые по многим характеристикам превосходили F-16 и Mirage 2000, поставленные странами-членами НАТО.

"В частности, истребитель воздушного превосходства Су-27 имел преимущества в плане ситуационной осведомленности, мощности радара, дальности полета, маневренности, вооружения и гибкости в эксплуатации с импровизированных аэродромов. Украинские истребители советского производства, хотя и были вполне способны угрожать российским истребителям в воздушном бою, получили значительное усиление своих ударных возможностей благодаря поддержке США и Великобритании, а именно благодаря интеграции планерных бомб, крылатых ракет Storm Shadow и противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM", - объяснили аналитики.

Поэтому, как подытожили в издании, F-16, предоставленные странами-членами НАТО, не дали никаких принципиально новых возможностей и служили в первую очередь для пополнения количества после того, как советский парк Украины подвергся многолетнему износу.

F-16 для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, Бельгия за 2 года не передала Украине ни одного из обещанных самолетов F-16. Причиной названы задержки в поставках новых F-35, которые должны заменить старые самолеты.

"Генерал-майор ВВС Герт Де Декер пояснил, что F-16 могут быть переданы только после завершения этой замены и удовлетворения собственных потребностей Бельгии", - отметили журналисты.

В то же время Reuters писал, что Украина во время атак РФ почти месяц не имела чем вооружить истребители F-16. Отмечается, что на момент прекращения поставок Украина имела только несколько американских ракет "воздух-воздух" AIM-9 "Сайдвиндер" для всего своего эскадрона F-16.

"Острая нехватка с конца ноября до середины декабря, о которой ранее не сообщалось, разоблачает уязвимость воздушной обороны Украины, которая сильно зависит от западных союзников в вопросах поставок ракет и оборонных систем для отражения частых российских ударов", - отметили в Reuters.

Вас также могут заинтересовать новости: