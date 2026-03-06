'Выглядит жалко': Трамп перевернул ситуацию для Путина в мире с ног на голову, - NYT

Конфликт в Иране показал пределы партнерских отношений России.

Российский лидер Владимир Путин стал одним из первых, кто получил выгоду от американо-израильской атаки на Иран. Однако вместе с тем политика президента США Дональда Трампа сдерживает глобальное влияние России и разрушает стратегии Москвы в отношении зарубежных партнерств, пишет The New York Times.

Трамп уничтожает пророссийских лидеров с головокружительной скоростью

За последние два месяца произошло убийство верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, американо-израильскими силами; захват президентом Венесуэлы Николасом Мадуро; и экономическая блокада США, направленная на свержение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Во всех случаях Россия оказывала незначительную помощь.

Американский президент, преследующий глав иностранных государств в их домах и офисах, без какого-либо контроля со стороны Конгресса, также перевернул ситуацию с ног на голову для Путина, который сделал свою склонность к риску, готовность применять силу и непредсказуемость центральными элементами своей принудительной власти в мире, отмечает NYT.

"Теперь он больше не самый плохой парень в городе Он больше не способен вселять страх так, как надеялся. Этот лейтмотив перешел к Трампу. И поэтому Путин выглядит, в некотором смысле, немного жалко", – сказал Бобо Ло, аналитик по России и бывший австралийский дипломат в Москве.

"Это показывает пределы понимания того, что значит быть партнером России", – сказала эксперт по России Анджела Стент. Она отметила, что случай с Ираном особенно показателен, учитывая ключевую роль Тегерана в оказании помощи Москве в Украине.

При этом реальность такова, что Россия, и без того связанная войной с Украиной, мало что могла сделать для защиты Ирана, кроме как объявить войну Соединенным Штатам или Израилю, заявил Александр Габуев, директор исследовательского института Carnegie Russia Eurasia Center в Берлине.

"Учитывая обнаруженное проникновение разведки в Иран, Россия, даже в тандеме с Китаем, мало что могла сделать, чтобы исправить ситуацию", – сказал Габуев.

И положительные, и отрицательные последствия

В то же время Трамп ясно дал понять, что он не обязательно намерен сместить с поста пророссийские власти стран, где проводил интервенции. Это оставляет открытой возможность для Путина поддерживать с ними связи.

Трамп утверждал американскую мощь в странах, которые Путин считает "своей территорией", в том числе путем приема лидеров Центральной Азии и заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Но в других случаях действия Трампа принесли Кремлю выгоду, превосходящую все его ожидания.

"Публичное противостояние Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в прошлом году вызвало восторг у Москвы. То же самое можно сказать и о ликвидации Трампом Агентства международного развития США (USAID), которое Кремль долгое время рассматривал как американский инструмент иностранного вмешательства. Угрозы Трампа в этом году отнять Гренландию у Дании грозили расколоть НАТО изнутри, продвигая давнюю цель Путина – разрушение западного военного альянса", - пишет NYT.

Россия и война в Иране

Ранее СМИ писали, что хотя Россия разочарована атаками США и Израиля на Иран, но бессильна помочь своему союзнику. В Кремле опасаются, что предоставление военной помощи негативно повлияет на ее возможности на украинском фронте.

При этом Сспрос на ракеты ПВО со стороны стран Персидского залива, которые сталкиваются с атаками Ирана, означает, что для Украины может быть меньше ресурсов, продажи американского оружия для использования Киевом могут замедлиться, если война на Ближнем Востоке затянется.

