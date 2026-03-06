В Брюсселе хотят предотвратить появление 'еще одной Венгрии' среди новых членов ЕС, - СМИ

Венгрия оказалась для ЕС своеобразным предостережением.

Европейская комиссия имеет один приоритет в отношении приема новых членов в ЕС, а именно убедиться, что ни один претендент не превратится в следующую Венгрию. Как пишет Politico, для достижения этой цели планируется использовать Черногорию, которая почти завершила переговоры о вступлении.

В частности, президент страны Яков Милатович заявил, что он обсуждал, как это будет выглядеть, с ЕС и странами-членами, в частности во время недавнего визита в Ирландию, которая во второй половине этого года будет председательствовать в Совете ЕС.

В то же время представитель Комиссии сообщил, что орган хочет включить "долгосрочные меры предосторожности" в договор о присоединении Черногории, чтобы обеспечить возможность реагирования блока, если эта небольшая балканская страна отступит от демократии или верховенства права.

"Это будет договором о вступлении, который будет определять будущие договоры о вступлении", - отметил представитель ЕС.

В Politico объясняют, что Венгрия оказалась для ЕС своеобразным предостережением. В частности, Будапешт под руководством Виктора Орбана "стал колючкой" в блоке и в прошлом месяце заблокировал 20-й раунд санкций против РФ и помощь для Киева в размере 90 млрд евро.

"Сейчас приоритетом Комиссии является обеспечение того, чтобы Черногория и другие новые члены не превратились в Венгрию 2.0. Договор о присоединении Черногории - фактически правила, по которым страны присоединяются к ЕС - будет разработан рабочей группой, организованной кипрским председательством в Совете, с участием всех стран-членов ЕС", - подчеркнули в издании.

В свою очередь комиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила Politico, что Комиссия "в настоящее время находится на завершающей стадии подготовки проекта договора", не указав сроков.

Другой высокопоставленный дипломат ЕС сообщил, что единственной страной, которая выражает возражения, является Франция. Париж не хочет давать зеленый свет на подготовку договора о вступлении и придерживается очень осторожного подхода к расширению ЕС перед президентскими выборами 2027 года.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Ранее комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Европейской комиссии нужно создать новые правила, чтобы Украина смогла быстрее вступить в блок. По ее словам, в нынешних условиях страна не сможет присоединиться к Союзу до 2027 года, как это было запланировано.

"Если мы не сможем интегрировать эти страны быстрее или с помощью другого подхода или метода, чем в прошлом, больше всего мы опасаемся, что кто-то другой вмешается или захватит власть в этих странах и использует их против нас", - сказала Кос.

Также она подчеркнула, что Евросоюзу не нужен Орбан, чтобы определить требования вступления Украины в ЕС. Политик сообщила, что с Украиной был запущен так называемый "фронтлоудинг" (переговоры о вступлении в обход Орбана).

"Его идея в том, что нам не нужен Орбан, чтобы сказать вам, каковы требования для вступления в ЕС. И вам тоже не нужен Орбан для этого. Именно это мы и делаем. После запуска этого формата мы провели разъяснительные встречи с Украиной, на которых прошли по всем критериям для кластеров, которые уже в работе. Наша задача была - убедиться, что Украина четко понимает, что нужно сделать по каждому из критериев", - добавила Кос.

