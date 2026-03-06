Нужно создать новые правила, чтобы Украина смогла быстрее вступить в ЕС, - Кос

По словам главы Евросоюза по вопросам расширения, ЕС должен иметь правила, которые отражают реальность.

Председатель Европейского Союза по вопросам расширения заявила, что дестабилизированный мир требует новых правил для ускорения процесса вступления Украины в ЕС. Она также подтвердила, что в нынешних условиях страна не сможет присоединиться к Союзу до 2027 года, как это было запланировано.

"Методология, которую мы используем, не приспособлена к сложным временам, в которых мы живем", - сказала комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос в интервью Bloomberg News.

Она добавила, что ЕС должен иметь правила, которые отражают реальность. По ее словам, если блок не сможет показать надежный путь к членству - не только для Украины, но и для других кандидатов, таких как Черногория и Молдова, он рискует потерять эти страны в пользу влияния РФ.

"Если мы не сможем интегрировать эти страны быстрее или с помощью другого подхода или метода, чем в прошлом, больше всего мы опасаемся, что кто-то другой вмешается или захватит власть в этих странах и использует их против нас", - подчеркнула Кос.

Однако политик отметила, что пока не решено, будут ли какие-либо изменения касаться только Украины или других кандидатов. Она добавила, что увеличение количества членов потребует пересмотра подходов ЕС к принятию решений по многим политическим вопросам, учитывая, что это уже является сложной задачей для 27 стран.

Кроме того, по словам Кос, график Украины будет зависеть от способности государства провести необходимые реформы. Она подчеркнула, что несмотря на то, что страна движется впечатляющими темпами, учитывая сложные условия, в последние месяцы ее прогресс замедлился, и несколько законопроектов сейчас застряли в парламенте.

"Нет пощады, когда мы говорим о верховенстве права, борьбе с коррупцией, свободных СМИ или функционировании демократических институтов", - объяснила Кос.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Ранее Reuters писал, что в ЕС скептически относятся к быстрому вступлению Украины в Союз. Там опасаются, что такой шаг может открыть "ящик Пандоры" проблем и подорвать саму логику расширения блока.

В частности, Франция и Германия в частных беседах выражают скептицизм по поводу ускоренного пути Украины к членству в ЕС, рассказали европейские дипломаты и чиновники.

В то же время министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украина должна быть готова к быстрому вступлению в Евросоюз. Говоря о подходе "мир через силу", она подчеркнула, что речь идет как о поддержке Украины на поле боя, так и о санкциях, тарифах и противодействии их обходу.

"Несмотря на это, продолжается подготовка - имплементация законодательства ЕС, создание институтов и выполнение Копенгагенских критериев. Цель - чтобы Украина была максимально готова и смогла быстро продвигаться вперед после формального старта переговоров", - сказала Браже.

