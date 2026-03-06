Иранский флот оказался беспомощным против подводных атак США, - Рыженко

Одна торпеда Mark 48, модификации седьмой, стоит 3,5 млн долларов.

Применение подводными лодками США сверхмощных торпед для уничтожения иранского флота свидетельствует о неспособности Ирана обнаруживать субмарины. Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал стратегический эксперт компании "Соната", капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

"Она (торпеда – УНИАН) подходит к кораблю, как правило, с кормовой части – мощный взрыв, который происходит, приводит к уничтожению его корпуса", – сказал специалист.

По его словам, современная торпеда Mark 48 подрывает корабль под водой, разрывая его пополам. Хотя она дороже ракет "Гарпун", ее использование показывает преимущество США, а ограниченные возможности Ирана позволяют действовать с глубины без риска.

"Сама торпеда не дешевая. Одна такая торпеда Mark 48, модификации седьмой, стоит 3,5 млн долларов. То есть, она вдвое дороже Tomahawk", - сказал эксперт.

США потопили иранский военный корабль в Индийском океане, поразив его торпедой с подводной лодки. Как отметил Рыженко, происходящее свидетельствует об ограниченных возможностях Ирана противодействовать американским подводным лодкам.

США потопили военный корабль Ирана - что известно

Напомним, глава Пентагона Пит Хэгсет подтвердил, что подводная лодка США потопила иранский военный корабль в международных водах. Это первое потопление судна противника торпедой со времен Второй мировой войны. Хэгсет сказал во время пресс-конференции в Пентагоне, что иранский военный корабль считал, что находится в безопасности в международных водах. В Центральном командовании США заявили, что речь идет о фрегате Dena. На видео, которое обнародовала американская сторона, видно пожар и мощный взрыв под кормой корабля. Фрегат подбросило в воздух, и тот буквально раскололся после удара о воду.

