После Черной смерти в Европе резко исчезло много растений: ученые установили, что произошло

Исследователи проанализировали состояние растительного разнообразия за несколько веков до и после пандемии.

Новая научная работа показала неожиданное последствие пандемии Черной смерти: после того как в 1347–1353 годах от бубонной чумы погибла почти половина населения Европы, разнообразие растений на континенте не возросло, а наоборот – резко сократилось, пишет The Independent.

Ранее считалось, что резкое уменьшение населения имеет положительный эффект для природы. Логика была проста: меньше людей – меньше хозяйственной деятельности, а значит больше шансов для восстановления экосистем.

Долгое время исследователи предполагали, что массовая смертность в результате чумы привела к заброшенности ферм, деревень и пахотных земель. Это рассматривалось как масштабный исторический пример "rewilding" – возвращения природы на территории, где прекратилась деятельность человека.

Однако новый анализ ископаемой пыльцы из разных регионов Европы показал другую картину.

"Когда сельскохозяйственные земли были заброшены, традиционные практики управления ландшафтами прекратились, и леса начали активно распространяться", – пояснил Джонатан Гордон, один из авторов исследования, опубликованного в Ecology Letters.

По его словам, вместо роста биоразнообразия произошло его резкое падение.

Речь идет о том, что ученые проанализировали состояние растительного разнообразия за несколько веков до и после пандемии и установили, что в течение примерно 150 лет после чумы количество видов значительно сократилось.

Как объясняют исследователи, многие растения, которые сегодня считаются ценными для европейских экосистем, фактически зависят от длительной человеческой деятельности – в частности от земледелия, выпаса скота и расчистки земель.

Сегодня движение "rewilding" часто призывает максимально убрать человеческую деятельность с природных территорий, чтобы дать экосистемам восстановиться. Однако новые результаты ставят под сомнение идею, что самые богатые экосистемы формируются только там, где человек не вмешивается.

"Наше исследование показывает более сложную связь между человеком и природой", – отметил другой автор работы Крис Томас.

По словам ученых, биоразнообразие и использование земель людьми не обязательно противоречат друг другу – во многих случаях они даже взаимосвязаны. Исследователи призывают применять так называемый "patchwork approach" – подход, при котором в одном ландшафте сосуществуют различные типы сред: поля, леса, пастбища, пруды и озера. Такой баланс, по словам ученых, уже существует в некоторых регионах Европы.

"Люди могут зайти слишком далеко – мы видим это на примере монокультур или чрезмерного выпаса. Но есть и модели, где достигнут хороший баланс между деятельностью человека и биоразнообразием", – подытожил Джонатан Гордон.

Среди примеров он назвал традиционные агроландшафты Иберийского полуострова – деесы и монтадосы, а также альпийские пастбища и венгерские фермерские хозяйства типа "Tanya".

