США и Израиль не достигли полного превосходства в небе над Ираном, - TWZ

Эксперты объяснили, почему США и Израиль пока не контролируют полностью воздушное пространство Ирана, несмотря на активные авиаудары и использование высокоточного оружия.

Соединенные Штаты и Израиль не достигли полного господства в воздушном пространстве Ирана. Пока речь идет только о локальном преимуществе в отдельных районах, в то время как иранская противовоздушная оборона по-прежнему представляет серьезную угрозу для авиации союзников, пишет главный редактор TWZ, военный аналитик Тайлер Роговей.

Утверждение о полном контроле над небом Ирана является преувеличением и не соответствует действительности, отмечает журналист. Американские военные также не делали официальных заявлений о достижении полного преимущества в воздухе.

США меняют тактику

В то же время США и их союзники постепенно меняют тактику операций. Если раньше удары наносились преимущественно дальнобойными боеприпасами за пределами действия иранской ПВО, то теперь начался переход к прямым авиаударам над территорией Ирана. Это позволяет значительно увеличить количество пораженных целей и применять тяжелые боеприпасы, в частности бомбы для уничтожения укрепленных подземных объектов.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн пояснил, что этот этап операции предусматривает использование высокоточных бомб, в частности систем JDAM, а также других видов вооружения для усиления давления на иранские военные объекты.

Впрочем, переход к прямым атакам связан с новыми рисками для самолетов коалиции. Наибольшую опасность представляют мобильные системы противовоздушной обороны Ирана, которые могут быстро менять позиции и внезапно атаковать авиацию. Особую обеспокоенность вызывают комплексы с электрооптическими и инфракрасными системами наведения, которые сложнее обнаружить и подавить.

Кроме того, в восточной части Ирана значительная часть систем ПВО остается практически нетронутой. Именно поэтому полеты американских и израильских самолетов в этом регионе связаны с повышенной опасностью.

Без господства в небе

Для подавления противовоздушной обороны используются специализированные истребители, в частности самолеты с противорадиолокационными ракетами AGM-88, а также беспилотники MQ-9 Reaper, которые занимаются поиском и уничтожением наземных целей.

Эксперт подчеркивает, что даже при наличии современных технологий и преимущества в воздухе риски для авиации остаются высокими, а полное господство в небе над Ираном пока не достигнуто и в ближайшее время маловероятно.

"В ближайшие дни мы увидим, как операции будут продолжать смещаться дальше на восток, а пакеты ударов будут более адаптированы к действиям в разрешенном воздушном пространстве над определенными районами страны. Учитывая это, нам еще очень далеко до доминирования в небе Ирана", - подытожил автор.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны быть вовлечены в процесс выбора следующего руководителя Ирана. Он также предположил, что сын покойного лидера Моджтаба Хаменеи, которого называли одним из главных претендентов на власть, вряд ли станет преемником.

Кроме того, Трамп заявил, что не устанавливает никаких временных рамок для завершения войны с Ираном. Ранее американский президент предполагал, что конфликт может длиться примерно четыре-пять недель, однако аналитики считают, что эти сроки могут измениться в зависимости от политической ситуации в США или от того, сочтет ли Белый дом свои цели достигнутыми.

