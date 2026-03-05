Украина во время атак РФ почти месяц не имела чем вооружить истребители F-16, - Reuters

Во время дефицита пилоты F-16 выполняли дневные вылеты и пытались поражать дроны роторными пушками.

Украинские истребители F-16 не имели достаточно ракет для сбивания российских дронов и баллистики в течение более трех недель после того, как поставки иссякли именно тогда, когда РФ готовила масштабную воздушную атаку. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на три источника.

"Острая нехватка с конца ноября до середины декабря, о которой ранее не сообщалось, разоблачает уязвимость воздушной обороны Украины, которая сильно зависит от западных союзников в вопросах поставок ракет и оборонных систем для отражения частых российских ударов", - объясняют в материале.

Украина часто жаловалась на дефицит оружия с начала полномасштабной войны более четырех лет назад, бья тревогу по поводу критической нехватки в последние месяцы, стараясь не раздражать администрацию президента США Дональда Трампа.

"Потребность в западном оружии вряд ли уменьшится в ближайшее время, поскольку конца конфликта в Украине не видно, а учитывая войну с Ираном, конкуренция за оборонное оружие на Ближнем Востоке и за его пределами, вероятно, усилится", - прогнозируют в Reuters.

Проблемы с поставками ракет в самую тяжелую зиму

Источники издания сообщили, что на момент прекращения поставок Украина имела лишь несколько американских ракет "воздух-воздух" AIM-9 "Сайдвиндер" для всего своего эскадрона F-16.

"Сотни тысяч украинцев пережили худшую часть суровой зимы без отопления, электроэнергии и водоснабжения в результате усиления российских атак на энергетическую систему, которые Украина не смогла полностью отразить", - напомнили в издании.

Один из источников добавил, что в этом случае Украина почти месяц не имела чем вооружить свои самолеты.

Еще один собеседник издания сказал, что иностранные партнеры Украины сообщили Киеву, что у них нет запасов, не уточняя, о ком именно идет речь.

"В ответ на запрос о комментарии Белого дома американский чиновник заявил, что Вашингтон стремится остановить войну и поддерживает Украину, продавая американское оружие через НАТО. Чиновник отметил, что администрация Трампа достигла "значительного прогресса" в достижении мирного соглашения между Украиной и Россией", - подчеркнули в материале.

Как Украина выходила из ситуации

Отмечается, что во время дефицита пилоты F-16 выполняли дневные вылеты и пытались поражать дроны роторными пушками. По словам источника, проводить такие миссии в темноте было очень опасно, несмотря на то, что российские обстрелы дронов в основном происходят ночью.

"Пилоты также пытались использовать ракеты, которые не сработали во время предыдущих миссий, надеясь, что после технического обслуживания они будут работать. В некоторых случаях они достигли успеха", - сообщил источник.

Собеседники отметили, что пилоты F-16 в значительной степени полагались на варианты ракет AIM-9, известные как Limas и Mikes, которые были произведены в 1970-х и 1980-х годах.

"Дефицит был устранен в декабре, когда Украина получила ракеты "воздух-воздух" AIM-9 от партнеров, незадолго до крупной российской атаки. Источники отказались назвать страну или страны, которые стояли за поставкой, ссылаясь на секретность", - цитирует Reuters.

Также один из источников отметил, что члены НАТО Германия и Канада поставляли ракеты Sidewinder в течение последних месяцев, а также ранее наблюдался "небольшой спад" в поставках, хотя они отказались объяснить причину.

В то же время Министерство национальной обороны Канады сообщило Reuters, что оно находится в процессе передачи ракет AIM-9M-8 из запасов канадских вооруженных сил.

"Эта новая помощь дополнит предыдущую помощь в виде сотен канадских ракет AIM и соответствующих компонентов, которые используются Украиной для своей противовоздушной обороны", - добавили в сообщении.

F-16 в Украине - последние новости

Ранее полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что Украине все же могут понадобиться иностранные пилоты для F-16. Он считает, что это могло бы усилить украинские Воздушные силы.

"Подготовка летного состава очень специфична. Особенно на многофункциональных машинах, как тот же F-16. Он может использоваться в разных амплуа. Он может быть перехватчиком, истребителем, бомбардировщиком, штурмовиком, он может быть самолетом-постановщиком помех радиоэлектронной борьбы. Под каждую задачу летный состав получает допуск под выполнение этой задачи и использование средств поражения или средств технических средств. Это не просто допуск, это еще и подготовка в том числе", - сказал Свитан.

Также сообщалось, что Нидерланды передадут Украине симуляторы истребителей F-16 для тренировки пилотов. Министр обороны страны Рубен Брекельманс не поделился дополнительными деталями, отметив, что "это также ценная информация для России".

"Важно то, что мы предоставили (Украине) F-16 несколько лет назад. Но нужны постоянные усилия, чтобы Украина могла использовать их как можно эффективнее. И поскольку F-16 используются интенсивно преимущественно для противовоздушной обороны, конечно, очень хорошо, если пилоты могут как можно больше практиковаться на симуляторе, а не в самом самолете", - отметил политик.

