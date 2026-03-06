Синоптик сообщил, как антициклон изменит погоду в Украине

В ближайшие дни в Украине будет довольно тепло, но Виталий Постригань не советует переходить на легкую одежду, ведь весеннее тепло часто бывает обманчивым.

Сейчас Украину от погодных неурядиц защищает европейский погожий антициклон. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.

Он уточнил, что наша страна, в частности Черкасская область, остается на восточной периферии этого антициклона, где преобладают ветры с северной составляющей.

"Это обусловливает морозные ночи и солнечные, по-весеннему теплые дни, что обеспечивает медленный процесс таяния снега и постепенное развитие и прохождение весеннего паводка на реках области", - пояснил Постригань.

По его данным, в ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. Только сегодня, 6 марта, возможно временное увеличение облачности и местами выпадение небольшого снега. В дальнейшем в Украине погода улучшится.

"Новая рабочая неделя обещает больше тепла: до +2º...+7º ночью и аж +8º...+13º днем. Под натиском циклона с южной Атлантики европейский антициклон отступит на восток и Черкасская область окажется в его западной теплой части", - спрогнозировал синоптик.

По его словам, на существенные осадки рассчитывать не стоит как минимум до 20 марта.

"Не спешите переходить на легкую одежду. Весеннее тепло часто бывает обманчивым", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что с началом новой недели в Украине возможно ощутимое похолодание.

"Я знаю, что вам это не понравится, но с 9 марта в большинстве областей Украины (кроме западных областей) ожидается ощутимое похолодание", - предупредила тогда эксперт по погоде.

