Синоптик сообщил, как антициклон изменит погоду в Украине

Сейчас Украину от погодных неурядиц защищает европейский погожий антициклон. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.
Он уточнил, что наша страна, в частности Черкасская область, остается на восточной периферии этого антициклона, где преобладают ветры с северной составляющей.
"Это обусловливает морозные ночи и солнечные, по-весеннему теплые дни, что обеспечивает медленный процесс таяния снега и постепенное развитие и прохождение весеннего паводка на реках области", - пояснил Постригань.
По его данным, в ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. Только сегодня, 6 марта, возможно временное увеличение облачности и местами выпадение небольшого снега. В дальнейшем в Украине погода улучшится.
"Новая рабочая неделя обещает больше тепла: до +2º...+7º ночью и аж +8º...+13º днем. Под натиском циклона с южной Атлантики европейский антициклон отступит на восток и Черкасская область окажется в его западной теплой части", - спрогнозировал синоптик.
По его словам, на существенные осадки рассчитывать не стоит как минимум до 20 марта.
"Не спешите переходить на легкую одежду. Весеннее тепло часто бывает обманчивым", - резюмировал эксперт.
Похолодание в Украине
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что с началом новой недели в Украине возможно ощутимое похолодание.
"Я знаю, что вам это не понравится, но с 9 марта в большинстве областей Украины (кроме западных областей) ожидается ощутимое похолодание", - предупредила тогда эксперт по погоде.