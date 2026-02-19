Украине все же могут понадобиться иностранные пилоты для F-16: эксперт назвал причину

Украинским специалистам нужно время для дополнительного обучения для выполнения специфических задач.

Участие иностранных пилотов в войне против Украины официально не будет признано, поскольку это подпадает под уголовную ответственность в других странах, заявил полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан.

"Есть механизмы обхода разного уровня такого влияния с точки зрения юридической практики. Либо двусторонние договоры между правительствами, либо, допустим, двойное гражданство. То есть механизм обойти моменты однозначно есть, но их никто не будет освещать в эфире. А если смотреть с технической точки зрения технических условий проведения такого рода операции, то она у нас есть. У нас есть интернациональный легион, в котором служат тысячи рекрутов со всего мира, обходя эти претензии", – сказал Свитан на Radio NV.

Он добавил, что некоторые страны заявляли претензии своим гражданам за выполнение боевых задач в составе интернационального легиона, и Украине приходилось их защищать. Поэтому, по словам эксперта, подобная ситуация может быть и с пилотами. В то же время он отметил, что это могло бы усилить украинские Воздушные силы.

Видео дня

"Подготовка летного состава очень специфична. Особенно на многофункциональных машинах, как тот же F-16. Он может использоваться в разных амплуа. Он может быть перехватчиком, истребителем, бомбардировщиком, штурмовиком, он может быть самолетом-постановщиком помех радиоэлектронной борьбы. Под каждую задачу летный состав получает допуск под выполнение этой задачи и использование средств поражения или средств технических средств. Это не просто допуск, это еще и подготовка в том числе", – отметил Свитан.

Эксперт пояснил, что пилот может быть обучен управлять самолетом. Но в то же время он может не уметь запускать различные крылатые ракеты или выполнять какие-то другие задачи. Поскольку для этого нужно проходить дополнительную программу.

"Оптимальный вариант для того, чтобы сократить время применения средств поражения – это нанять пилотов, которые уже имеют эти допуски... У нас в принципе достаточно своих летчиков, но они не в полном объеме подготовлены. Это исходя из времени подготовки можно так предположить. Поэтому не исключаю такой возможности, что у нас действительно есть несколько летчиков (иностранных, – УНИАН), которые выполняют специфические задачи с использованием специфических средств поражения разного уровня", – пояснил Свитан.

Иностранные пилоты в рядах ВСУ – что известно

Напомним, ранее о том, что в Украине якобы создали эскадрилью F-16, в которую вошли украинские, американские и нидерландские пилоты, сообщило издание Intelligence Online. По их информации, это секретное подразделение играет ключевую роль в защите неба над Киевской областью, которая постоянно подвергается ударам россиян.

В то же время в Воздушных силах эту информацию опровергли. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что боевую работу на самолетах F-16 выполняют украинские пилоты, а информация об иностранных летчиках - слухи.

Вас также могут заинтересовать новости: