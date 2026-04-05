США потеряли в войне в Иране уже 7 ценных самолетов: анализ CNN

США потеряли 4 истребителя F-15.

За время войны в Иране США потеряли уже 7 самолетов. CNN проанализировало информацию об инцидентах и рассказало, о каких воздушных судах идет речь.

2 марта. Три F-15 были сбиты кувейтской ПВО в результате "дружественного огня" над Кувейтом. Все шесть членов экипажа катапультировались благополучно, и министр обороны США Пит Хегсет заявил на этой неделе, что три пилота вернулись к боевым действиям в ходе налетов на Иран.

12 марта. Шесть членов экипажа американских самолетов погибли в результате крушения их самолета-заправщика KC-135 в Ираке. Военные США заявили, что самолет-заправщик не был сбит вражеским или дружественным огнем, а попал в инцидент с другим самолетом во время участия в операции "Эпическая ярость". Второй самолет благополучно приземлился.

27 марта. Самолет воздушного предупреждения и управления E-3 Sentry ВВС США был уничтожен на взлетно-посадочной полосе в результате иранской атаки на авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии. По данным CNN, в результате нападения на авиабазу пострадали по меньшей мере 10 американских военнослужащих. О погибших не сообщается. По словам источников, самолет-заправщик ВВС США также получил повреждения.

3-4 апреля. Потеря F-15 и A-10 ВВС США. 3 апреля Иран заявил о сбитии истребителя F-15E Strike Eagle, иранские государственные СМИ опубликовали фотографии обломков. А позже стало известно, что США потеряли один из своих самых известных штурмовиков – A-10 Thunderbolt II, который считается уникальным самолетом, не имеющим прямого преемника.

Кроме того, в прошлом месяце американский истребитель F-35 совершил аварийную посадку на американской авиабазе на Ближнем Востоке после того, как, предположительно, был обстрелян иранскими войсками, сообщили CNN два источника, знакомые с ситуацией.

США нашли обоих пилотов сбитого F-15

Пилот F-15 и оператор системы вооружения связались друг с другом по своим системам связи после катапультирования в пятницу. Пилот был спасен через несколько часов после того, как самолет был сбит. На поиски и спасение второго члена экипажа ушло более суток. Он был ранен и скрывался в горах на юго-западе Ирана.

Президент США Дональд Трамп назвал спасение пилотов "одной из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США". Он заявил, что тот факт, что обе операции прошли без потерь и даже без раненых, "подтверждает полное господство США в воздухе над Ираном".

