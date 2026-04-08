В полной боевой готовности: европейская страна развернула на Ближнем Востоке беспрецедентные силы

Истребители, вертолеты и эсминец обеспечивают одну из самых продолжительных операций ПВО Лондона за последние годы.

Великобритания развернула беспрецедентное военное присутствие на Ближнем Востоке, мобилизовав авиацию и флот для защиты своих сил и союзников в регионе.

Как пишет Army Recognition со ссылкой на Министерство обороны, истребители Typhoon из Королевских ВВС Великобритании и вертолеты Wildcat из Королевского флота Великобритании уже пять недель подряд проводят непрерывные операции противовоздушной обороны. Это одна из самых длительных таких миссий страны за последние годы.

Операции охватывают сразу несколько стратегических точек – Кипр, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. Главная цель – защита британских военных объектов и обеспечение безопасности союзников на фоне роста напряженности в регионе.

Видео дня

Помимо авиации, к миссии привлечены современные системы борьбы с беспилотниками, радиолокационные комплексы и многоуровневая противовоздушная оборона. Морскую составляющую усиливает эсминец HMS Dragon, а также дополнительные самолеты.

В Лондоне отмечают, что такая скоординированная операция значительно повышает возможности контроля воздушного пространства и реагирования на угрозы. В то же время она демонстрирует способность Великобритании одновременно поддерживать военное присутствие в нескольких ключевых регионах.

Развертывание сил также усиливает интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны в районе Персидского залива и восточного Средиземноморья – зоне, которая остается одной из самых напряженных в мире.

Британские силы на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, ранее Королевский флот Великобритании объявил о прибытии эскадрного миноносца HMS Dragon в восточную часть Средиземного моря. Военный корабль присоединился к силам союзников для обеспечения обороны Кипра.

Кроме того, сообщалось, что Великобритания вместе со своими специалистами привлечет экспертов из Украины для того, чтобы помочь партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские дроны.

Вас также могут заинтересовать новости: