Поступления от экспорта позволят финансировать те направления оборонного комплекса Украины, которые нуждаются в усилении.

Украина имеет избыток дронов, который можно экспортировать. В то же время поступления от этого позволят финансировать те направления оборонного комплекса Украины, которые нуждаются в усилении. Об этом сказал обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников в эфире Киев24.

"Покупательная способность государства может загрузить некоторых производителей только на половину, а другая половина ресурсов, которые, например, могли бы запущены на экспортные нужды, не покрываются государственным заказом или заказом через другой механизм. То есть это тот избыток, который мы действительно можем направить на привлечение средств к производителям. В свою очередь производители могут их реинвестировать на развитие своего же собственного продукта, тем самым улучшая его показатели", - прокомментировал Кушников.

Кроме того, отметил он, это будут также поступления и в государственный бюджет от зарубежных контрактов, экспортных договоренностей.

Видео дня

"В видении развития украинского оборонно-промышленного комплекса есть те части, которые могут стать определенным бустером на мировой арене. И те средства и аккумулированные средства, которые идут от продажи, от партнерских коопераций по этим продуктам, они направляются на те направления, которые нуждаются в усилении. Поскольку действительно, кроме беспилотной тематики, в Украине есть другие направления, которые тоже успешно реализуются, но есть и определенные программы и определенные вопросы, которые требуют дофинасирования и постоянного финансового потока для того, чтобы все же стать конечным продуктом, служить для защиты украинцев", - пояснил обозреватель.

Экспорт украинского оружия

Как сообщал УНИАН, в сентябре президент Украины Владимир во время встречи с представителями ведущих американских компаний заявил, что уже в этом году планируется запуск экспорта украинских дроновых технологий в США и другие страны. Он отметил, что Украинское дроностроение уже объединило более 300 компаний и есть около 30 крупных компаний, которые готовы быть партнерами на международном рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: