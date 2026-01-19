Британский самолет E-7 Wedgetail за год взлетал 4 раза и никогда не включал радар: что с ним не так

Ранее британцы сократили заказ с 5 до 3 бортов в целях экономии.

В течение 2025 года самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Boeing E-7 Wedgetail Королевских воздушных сил Великобритании поднимался в небо только четыре раза. И ни разу его радар не был включен.

В целом борт этого типа, имеющий местное название AEW1, летал всего семь раз. Ресурс Defence Eye сообщает, что его первый полет состоялся в сентябре 2024 года, и сейчас должны продолжаться летные испытания.

Официально какие-либо окончательные сроки завершения тестов не раскрывают – как ввиду чувствительности информации, так и из-за коммерческой тайны компании Boeing.

При этом неофициальные заявления свидетельствуют о том, что во время испытаний AEW1 возникли задержки из-за нехватки материалов, компонентов и квалифицированных специалистов. И сейчас с такими проблемами якобы сталкивается отрасль авиастроения по всему миру.

Сообщается, что компания Boeing также была вынуждена проходить сложную британскую процедуру принятия первого самолета данного типа. Усилены и его проверки. Ожидается, что в целом должны состояться еще восемь тестовых полетов, после чего AEW1 примут на вооружение в 2026 году.

Украинское издание Defense Express добавило, что у Британии были определенные проблемы с E-7 Wedgetail. В частности, Лондон уменьшил заказ с пяти до трех бортов для экономии.

"Однако в результате произошло существенное уменьшение возможностей, которых теперь не хватает для постоянной поддержки. Тем не менее страна продолжает вкладываться в проект, от которого из-за сомнительных действий американцев отказались в НАТО. Более того, Великобритания будет строить эти самолеты ДРЛО для нужд США. Что касается продолженных тщательных тестов, то для британцев это имеет смысл. Учитывая скандал с БМП Ajax, которые буквально "разваливаются", военные, чиновники и производитель хотят повторно все проверить, чтобы не допустить очередного провала", – констатировали авторы материала.

