Такой контракт создаст еще 190 рабочих мест по всей Великобритании.

Великобритания построит два самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-7A Wedgetail для Воздушных сил США. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

Согласно контракту, британская компания Boeing UK проведет переоборудование двух пассажирских Boeing 737 в самолеты E-7A Wedgetail.

"Новый контракт на поставку современных самолетов наблюдения для ВВС США позволит создать более 150 рабочих мест в Бирмингеме и еще 190 рабочих мест по всей Великобритании. Контракт принесет дополнительные 36 млн фунтов стерлингов британской экономике и укрепит статус Великобритании как мирового лидера в оборонной промышленности, что поможет впервые за более чем пятьдесят лет построить в стране военные самолеты для Соединенных Штатов", - отметили в заявлении.

В рамках контракта два существующих пассажирских самолета Boeing 737 будут серьезно модернизированы и обновлены для создания двух высокотехнологичных прототипов самолетов раннего предупреждения и наблюдения.

Также известно, что в программе участвуют более 40 британских поставщиков, вместе со строительством двух новых инженерных объектов на базе Королевских ВС Lossiemouth.

"Великобритания уже заказала три современных самолета раннего предупреждения Boeing E-7 Wedgetail, которые станут важной составляющей национальной обороны страны, используя радары и датчики для обнаружения вражеских самолетов, ракет или дронов на расстоянии более 300 миль (480 км - УНИАН). Wedgetail планируется ввести в эксплуатацию Королевскими воздушными силами в 2026 году", - добавили в пресс-службе правительства.

