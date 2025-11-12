Вероятно, эти дроны уже поставляются на фронт в Украину в значительных объемах.

Немецкая компания Helsing продолжает совершенствовать свой аналог российского "Ланцета" - HX-2. Издание Defense Express рассказало, что их уже поставляют в Украину в весомых объемах.

Аналитики поделились, что в целом Украина имела два заказа на общее количество в 10 000 дронов HX-2. В компании запланировали выйти на производство 2500 единиц HX-2 в месяц.

Издание предполагает, что, вероятно, беспилотники хорошо себя проявили в Украине, поскольку во время недавних испытаний в Германии подобных дронов от трех производителей, только HX-2 от Helsing достиг цели.

Добавляется, что это произошло 17 раз подряд. Такой результат компании удалось достичь благодаря неустанной работе по улучшению HX-2. В течение двух последних лет еженедельно компания проводила испытания 30 единиц HX-2, отрабатывала все системы и конструкцию.

По этой причине соучредитель и согенеральный директор Helsing Никлас Келер не видит особой необходимости в развитии и оптимизации самой платформы HX-2, как летательного аппарата.

В то же время, это возможно, если изменятся законы физики. В частности, корректировки конструкции будут необходимы в том случае, если будет изменяться масса самого дрона с целью увеличения дальности его полета или полезной нагрузки.

По этой причине компания хочет в дальнейшем сосредоточиться на дальнейшем развитии программного обеспечения HX-2, в частности, его искусственном интеллекте, чтобы сделать его еще умнее. По словам Келера, для калибровки системы понадобилось бы 3-4 тысячи полетов, а это в случае тестирования дрона вживую занимает несколько лет.

Кроме этого, в компании хотят научить HX-2 не просто поражать цели, а атаковать в самые уязвимые места. Также компания уделит внимание возможности HX-2 распознавать меры противодействия направленные на него.

Аналитики напомнили, что беспилотник HX-2 способен поражать цели на дальности до 100 км, имеет максимальную скорость 220 км/ч. Его общая масса составляет 12 кг, различные типы его боевых частей весят до 4 кг.

Во время полета он использует четыре двигателя и способен за счет встроенного искусственного интеллекта самостоятельно распознавать цели и атаковать. Еще он может летать при отсутствии сигнала GNSS, сравнивая полученное изображение местности с собственными картами.

Во время полета дрон осуществляет поиск цели, сравнивая объекты со своей базой данных.после ее обнаружения, он сообщает оператору, который должен подтвердить что это верная цель и отдать приказ атаковать.

Дроны на войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что благодаря спутниковым снимкам удалось установить, что Россия имеет более 500 дронов-камикадзе в Орловской области на полигоне Цимбулова. Там враг создал по меньшей мере 93 гаража и 15 ангаров, а также 8 стационарных пусковых установок. Вероятно, оккупанты там не только хранят "Шахеды", но и обслуживают и готовят их к запуску по территории Украины.

Также мы писали, что производители беспилотников в Украине ищут выход на рынки НАТО. Они предлагают союзникам испытанные в бою технологии и партнерство в создании производственных мощностей в Европе. Аналитик RAND Майкл Бонерт поделился, что согласно его подсчетам, Украина сейчас выпускает примерно 4 миллиона беспилотников в год. Он предположил, что это больше, чем все страны НАТО вместе взятые сейчас.

