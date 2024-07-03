В 2024 году военно-промышленный комплекс РФ планирует поставить армии примерно 1500 танков и 3000 образцов другой бронетехники. Такое же количество запланировано и на следующий год. Об этом в своем докладе сообщает британское аналитическое учреждение RUSI (Royal United Services Institute).
Примерно 85% из этого количества будут составлять восстановленные и модернизированные машины с баз хранения. Впрочем, количество новых образцов также увеличивается.
Например, если в первом квартале прошлого года "Курганмашзавод" выпустил 100 боевых машин пехоты БМП-3, то во втором это количество выросло до 108. В третьем квартале было произведено 120 таких БМП, а в четвертом квартале удалось произвести 135 единиц этой боевой машины пехоты.
Также эксперты рассказали, что россияне надеются изготовить в этом году 1,3 млн снарядов калибра 152-мм. Если говорить о 122-мм реактивных снарядах к БМ-21 "Град", то их планируют произвести 500 тыс. Плановая цифра по 220-мм реактивным снарядам к РСЗО "Ураган" на этот и следующий годы составляет по 17 тыс единиц.
В целом авторы доклада указывают на то, что западные страны переоценили собственную способность помешать поставкам важных ресурсов для российской "оборонки".
Оружие россиян - последние новости
Ранее сообщалось, что россияне придумали, как защитить корабли от украинских морских дронов: они хотят делать ставку на защиту машинного отделения новых кораблей.
Также напомним, что РФ вывела на испытания главный патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", который называют "боевым ледоколом".