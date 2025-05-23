О "Курганец-25" уже давно ничего не было слышно, поэтому многие вообще "похоронили" этот проект.

Предварительные испытания подтвердили технические характеристики перспективного БМП "Курганец-25". Об этом сообщает портал Defense Express.

"Работа с БМП "Курганец-25" продолжается. Завершается этап предварительных испытаний. В ходе предварительных испытаний выполнена большая часть проверок по подтверждению тактико-технических требований, заданных Министерством обороны Российской Федерации", - пишут пропагандистские российские СМИ.

Со своей стороны Defense Express напоминает, что предварительные испытания машины должны были начать в мае 2021-го и завершить в октябре того же года. Вместо этого они продолжались целых четыре года (или были перенесены).

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Отметим, что по первым планам этот этап хотели начать еще в 2016 году - вскоре после официальной демонстрации перспективной машины в 2015-м. Примечательно то, что с тех пор ее показывали только на парадах и других публичных мероприятиях.

"Курганец-25" - справка

"Курганец-25" является российской перспективной средней гусеничной платформой, которая разрабатывается концерном "Тракторные заводы". Платформу сконструировали по модульному принципу, что должно позволить облегчить и ускорить производство и ремонт.

Платформу рассматривают как универсальную. То есть, на ее базе планировалось создать не только БМП, но и гусеничный бронетранспортер, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и, возможно, истребитель танков.

БМП получила дистанционно управляемую башню, оснащенную 30-мм автоматической пушкой 2А42, пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм и четырьмя пусковыми установками "Корнет".

Экипаж машины состоит из трех человек, десантное отделение рассчитано на восемь военных. Боевая масса "Курганца" составляет ~36 т.

В целом будущее "Курганца-25" остается очень туманным, поскольку его разработка продолжается уже более 15 лет, а машина до сих пор находится на этапе предварительных испытаний.

Российская бронетехника - другие новости

"Курганец-25" - лишь одна из новых БМП, которую разрабатывают в РФ.

В прошлом году в России заметили тяжелую БМП неизвестного типа. Как сообщалось, ее могли создать на базе танка Т-72/90. Предполагается, что в десантное отделение перспективного объекта могут поместиться до десяти человек.

А недавно УНИАН сообщил о начале государственных испытаний российского бронетранспортера БТ-3Ф, который может транспортировать 12 десантников в полном снаряжении. Его оснастили дистанционно-управляемым боевым модулем.

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