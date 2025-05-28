Су-30СМ2 может нести самую дальнобойную российскую ракету класса "воздух-воздух".

Военно-воздушные силы и войска ПВО Республики Беларусь получили новую партию многоцелевых истребителей Су-30СМ2. Об этом сообщают в белорусском Министерстве обороны.

"В Беларусь на один из аэродромов ВВС и войск ПВО прибыла партия самолетов Су-30СМ2", - говорится в заявлении ведомства.

В сообщении не назвали точного количества переданных машин. По мнению специалистов, речь может идти о двух самолетах, поскольку это количество соответствует предыдущим поставкам истребителей этого типа и общим темпам производства самолетов на Иркутском авиационном заводе.

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По словам командующего ВВС и войск ПВО Республики Беларусь генерал-майора Андрея Лукьяновича, белорусские пилоты уже прошли переобучение в одном из центров РФ. Уже скоро новые борта станут на боевое дежурство.

Отметим, что всего ВВС и войска ПВО Республики Беларусь должны получить 12 истребителей типа Су-30СМ/Су-30СМ2. По состоянию на 2024-й было получено по меньшей мере четыре такие машины.

Су-30СМ2 - справка УНИАН

Су-30СМ2 является модификацией Су-30СМ, который в свою очередь является глубоко модернизированным двухместным многоцелевым истребителем Су-30. В широком смысле все эти машины являются развитием советского Су-27, который совершил первый полет еще в 1977 году.

Тем не менее, Су-30СМ2 представляет большую опасность за счет высоких летно-технических характеристик и широкого арсенала оружия, в частности, дальнобойных ракет класса "воздух-воздух" Р-37М.

Предполагается, что дальность этой ракеты составляет 200+ км (сами россияне вообще говорят о 300 км).

В прошлом году в сеть выложили кадры Су-30СМ2 морской авиации РФ, который несет две ракеты "воздух-воздух" средней дальности Р-77-1 и две ракеты "воздух-воздух" Р-37М. Какие именно авиационные ракеты имеет Беларусь - достоверно неизвестно.

Напомним, недавно украинский морской дрон сбил российский самолет семейства Су-30. Пилоты катапультировались и были подобраны сухогрузом.

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