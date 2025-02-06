Россия часто рекламирует свои военно-морские возможности как основной компонент своей военной силы, но реальность свидетельствует о другом.

Введенный в эксплуатацию российский авианосец "Адмирал Кузнецов" десятилетиями был плавучим свидетельством системной дисфункции российского военно-морского флота. Сейчас это судно является "позором для претензий России на статус великой державы".

Об этом пишет в материале для издания 1945 Эндрю Лейтем – внештатный научный сотрудник организации Defense Priorities и профессор международных отношений и политической теории в колледже Макалестера в Сент-Поле, штат Миннесота. По его словам, стареющий военный корабль "Адмирал Кузнецов" страдает от хронических технических неисправностей, сомнительной оперативной эффективности и процесса модернизации, который можно назвать лишь фарсом.

Его единственное боевое развертывание в Сирии завершилось катастрофой – тогда РФ потеряла два самолета. Пытаясь восстановить доверие к себе, Москва объявила о программе модернизации судна, но пребывание корабля в сухом доке привело к очередному фиаско.

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В 2018 году плавучий сухой док PD-50 затонул во время ремонта авианосца, серьезно повредив палубу. Через год на борту вспыхнул крупный пожар, в результате которого погибли рабочие, что привело к дальнейшим задержкам объявленной модернизации. Коррупция, некомпетентность и сбои в цепочке поставок усугубили эти проблемы, сделав перспективу возвращения судна в эксплуатацию все более маловероятной.

"Даже если "Адмирал Кузнецов" каким-то чудом вернется в строй, это мало что добавит к военному потенциалу России. В современном морском конфликте авианосец стал бы легкой мишенью для противокорабельных ракет и авиации НАТО. Его устаревшие оборонительные системы и ограниченный боевой диапазон делают его стратегически неактуальным в сценариях войны высокой интенсивности", – акцентировал Лейтем.

Он также вспомнил об операциях Сил обороны Украины против Черноморского флота РФ. Украинские атаки продемонстрировали, что даже самые простые угрозы могут помешать российским военно-морским амбициям. В этом контексте идея о том, что "Адмирал Кузнецов" может играть какую-либо значимую роль в проекции силы, является смешной, считает автор.

Лейтем добавил, что Россия часто рекламирует свои военно-морские возможности как основной компонент своей военной силы, но реальность говорит о другом. Российский надводный флот остается "лоскутным одеялом из устаревших кораблей советских времен и горстки новых, но ограниченных судов", что наглядно символизирует и "Адмирал Кузнецов":

"Он олицетворяет не только выходящий из строя корабль, но и более широкую дисфункцию российского военно-промышленного комплекса".

В то время как Китай быстро расширяет свой флот за счет современных авианосцев и десантных кораблей, Россия остается застрявшей в прошлом, цепляясь за "ржавый пережиток, который должен был бы быть отправлен на пенсию много лет назад". По мнению эксперта, это судно следует отправить на металлолом или превратить в музейный экспонат, "чтобы напоминать будущим поколениям о том, что случается, когда военные амбиции превышают технологические и экономические возможности".

Настаивание Москвы на сохранении этой реликвии является не просто бесполезным делом – это откровенное признание того, что военно-морская мощь России – это скорее иллюзия, чем реальные возможности, отмечает Лейтем:

"Сегодня он служит плавучим памятником военному упадку России. Несмотря на все шумные заявления Москвы о восстановлении статуса великой державы, ее единственный авианосец рассказывает другую историю – историю неудач, упадка и стратегической ненужности".

Авианосец "Адмирал Кузнецов"

Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" давно стал символом технических проблем и неудач. Его эксплуатация сопровождается регулярными авариями, что ярко иллюстрирует общее состояние российского флота.

В 2016 году "Адмирал Кузнецов" был отправлен к берегам Сирии. Это должно было показать силу РФ, но вместо этого кампания обернулась национальным унижением. Когда корабль проходил Ла-Манш, он буквально дымил черным дымом, что стало предметом насмешек в западных медиа.

Кроме того, россияне потеряли два современных самолета Су-33 и МиГ-29К из-за неисправности аэрофинишеров (тросов, которые останавливают самолет при посадке). Самолеты просто скатывались в море.

Несмотря на все попытки вернуть корабль в строй, его ремонт затянулся. Сейчас "Адмирал Кузнецов" все еще небоеспособен, и есть большие сомнения, что он когда-нибудь вернется в строй.

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