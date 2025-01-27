По словам эксперта, "Адмирал Кузнецов" изначально был малоэффективным авианосцем.

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", который долгие годы пробыл на ремонте, является грандиозным провалом Москвы.

Об этом рассказал военный эксперт Крис Осборн, который ранее работал в Пентагоне, в своей колонке для издания 19FortyFive.

Он напомнил, что с 2018 года авианосец находится в сухом доке для проведения масштабного ремонта и переоборудования. Сроки завершения ремонта постоянно переносились, а пожары, которые возникли на корабле в 2019 и 2022 годах, только усугубили проблему.

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"Адмирала Кузнецова" спустили на воду в 1985 году. Изначально он входил в состав ВМФ СССР и был первым шагом в реализации плана по развертыванию флота из двух авианосцев. Тем не менее почти сразу были обнаружены главные недостатки корабля.

Осборн отметил, что "Адмирал Кузнецов" не запускает истребители с помощью паровых катапульт. Для этого используется носовая аппарель (рампа). В отчете War is Boring за 2013 год говорится о том, что такое решение приводит к сокращению взлетного веса самолетов и времени патрулирования.

Эксперт подчеркнул, что запуск самолетов с рампы не только ограничивает частоту вылетов, но и требует, чтобы они запускались с меньшим запасом топлива и меньшим количеством боеприпасов. Из-за этого может значительно затрудниться выполнение миссий.

По словам Осборна, даже если бы военно-морские амбиции РФ ограничивались Черным морем, ее единственный авианосец был бы недостаточно хорошо оснащен, чтобы нанести какой-либо существенный боевой удар. Из-за этого корабль изначально оказался бесполезным.

Эксперт добавил, что в России неоднократно говорили о том, что планируют эксплуатировать свой авианосец до 2050 года. Тем не менее до сих пор не ясно, вернется ли он в боевой строй.

Металлические конструкции "Адмирала Кузнецова" и третья палуба подверглись коррозии, отметил Осборн. У авианосца уже были проблемы с механикой, например, использование устаревшего мазута, из-за которого образовывался черный дым и происходили поломки, напомнил он.

Осборн обратил внимание на то, что Россия так и не построила второй авианосец. Он считает, что это может быть связано с распадом СССР, после которого возникли серьезные экономические проблемы.

Эксперт уверен, что у Москвы есть серьезные проблемы со всем надводными кораблями. По его словам, маловероятно, что российский флот может позиционировать себя как значимый.

Другие проблемы с военно-морским флотом РФ

Ранее американский журналист Калеб Ларсон рассказал, как РФ провалила постройку авианесущего крейсера "Ульяновск". Этот корабль пытался угнаться за авианосцами ВМС США, но оказался слишком дорогим проектом для России.

Кроме того, журналист писал и про российские боевые крейсера класса 1144 "Орлан". Он объяснил, почему "самый мощный" корабль РФ оказался провалом.

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