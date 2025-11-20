Такие патроны готовы к серийному производству.

Благодаря антидроновим патронам можно будет эффективнее противодействовать FPV и "Мавикам" российских оккупантов. Как сообщил в своем Telegram-канале министр обороны Украины Денис Шмыгаль, производство антидроновых патронов для украинских защитников масштабируется.

Так, Министерство обороны кодифицировало такие патроны сразу от нескольких украинских производителей. Они готовы к серийному производству.

"Благодаря антидроновим патронам украинские военные смогут эффективнее противодействовать вражеским FPV и "Мавикам". Их особенность в специальной боевой части, что в разы увеличивает шанс сбить российский дрон", - отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что для таких патронов не требуется отдельное вооружение - ими можно снарядить штатное.

"Работаем над тем, чтобы еще больше нового и действенного оружия появлялось в арсенале наших военных, усиливало их боевую мощь и обороноспособность Украины", - подчеркнул министр.

Оружие для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 18 ноября генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что уже на следующей неделе в Украину поступит первая немецкая башенная система противовоздушной обороны Skyranger 35 на шасси танка Leopard 1.

Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт, производитель средств радиоэлектронной борьбы объяснил, что применение системы Skyranger 35 может быть разносторонним. Ведь она позволяет работать как по вертолетам, обнаруживая их за 30 километров, так и по "Шахедам".

