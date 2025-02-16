Россияне упорно пытаются починить свой устаревший атомный боевой крейсер.

Атомный боевой крейсер "Адмирал Нахимов" в прошлом был многообещающим советским проектом, но ремонт занял настолько много времени, что он утратил свою актуальность. Тем не менее россияне упорно пытаются восстановить корабль.

Американский журналист Калеб Ларсон, который освещал войну в Украине для западных читателей, в своей колонке для издания 19FortyFive рассказал, почему "Адмирал Нахимов" рискует так никогда и не вернуться на воду.

По его словам, тот факт, что два ядерных реактора корабля недавно удалось запустить, не говорит о том, что крейсер скоро начнет активную службу. Ларсон напомнил, что россияне планируют провести ходовые испытания летом 2025 года, но у них могут возникнуть серьезные трудности.

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Журналист отметил, что корабль находится в на ремонте еще с 1997 года. Фактические работы на нем ведутся с 2013 года. Россияне хотят оснастить крейсер 10 универсальных корабельных огневых комплексов по 8 ракет "Калибр-НК" или "Оникс".

В 2020 году "Адмирал Нахимов" покинул судостроительный завод "Севмаш" после масштабного переоборудования. Ларсон подчеркнул, что в рамках этой работы на корабле был проведен масштабный капитальный ремонт.

Кроме того, россияне планируют заменить на корабле системы жизнеобеспечения, радиотехническое оборудование и источники питания. После этого крейсер якобы "усилит надводный флот ВМФ России".

Ларсон напомнил, что не только РФ эксплуатирует боевые корабли с ядерной силовой установкой. Например, в середине 1970-х годов были введены в эксплуатацию американские ракетные крейсера типа "Вирджиния". Благодаря такой силовой установке корабли могли идти в ногу с другими атомными авианосцами, а также не нуждались в многочисленных заходах в порт для дозаправки, объяснил журналист.

Тем не менее в 1990-х годах ВМС США вывели ракетные крейсера типа "Вирджиния" из состава флота. Ларсон подчеркнул, что ядерная силовая установка оказалась гораздо дороже традиционной.

С учетом всех проблем с ядерными силовыми установками кораблей, а также задержки с реализацией крупных оборонных проектов России, неизвестно, когда и сможет ли "Адмирал Нахимов" вернуться в строй, считает эксперт.

В сочетании с нынешними оборонными приоритетами России - продолжением войны в Украине и направлением на эти цели большей части своих ресурсов - будущее "Адмирала Нахимова" представляется неопределенным, резюмировал он.

Проблемы с морским флотом РФ - другие новости

Ранее в Defence Express сообщили, что единственный авианосец России "Адмирал Кузнецов", который стоит на ремонте уже более 7 лет, вряд ли уже когда-нибудь спустится на воду. По данным ГУР, судно находится в аварийном состоянии.

Кроме того, военный эксперт Крис Осборн, который ранее работал в Пентагоне, рассказал, как единственный авианосец РФ стал провалом. По его словам, "Адмирал Кузнецов" является грандиозным провалом Москвы.

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