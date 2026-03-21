Россияне в очередной раз потеряли свои ударные вертолеты Ка-52. Вчера стало известно, что во время боев в Донецкой области бойцы батальона "Хищники высот" 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем СБС уничтожили один "Аллигатор" с помощью FPV-дрона.

После вынужденной посадки экипаж пытался спастись и даже добежал до ближайшего укрытия, однако его обнаружили и уничтожили операторы 414-й бригады "Птицы Мадяра". Желающие могут посмотреть соответствующее видео в сети.

Место происшествия почти сразу было установлено – это окрестности поселка Надеждинка на Покровском направлении, который находится более чем в 5 км от линии соприкосновения.

Видео дня

Несмотря на то, что Ка-52 оснащен катапультной системой, пилоты ею не воспользовались, ведь вертолет был сбит на малой высоте. Дело в том, что катапульту еще нужно активировать. Кроме того, после активации системы сначала отстреливаются лопасти винта, что также требует времени.

Инцидент стал первым известным случаем сбивания ударного вертолета с помощью FPV-дрона: ранее сбивали многоцелевые вертолеты.

Таким образом, этот случай можно назвать историческим.

Сегодня "вертолетопад" продолжился.

В субботу, 21 марта, российские паблики сообщили, что был потерян еще один Ка-52. Практически никаких подробностей не приводилось. По словам россиян, один из членов экипажа вертолета погиб.

Уничтожение Ка-52 стало симптоматичным в контексте российско-украинской войны – за годы войны "Аллигатор" стал абсолютным "лидером" среди всех российских ударных вертолетов. Количество потерянных машин этого типа давно перевалило за полсотни единиц.

Напомним, Москва начала войну с двумя основными типами ударных вертолетов – Ка-52 и Ми-28Н. Слово "новых" является в определенной степени условным, ведь обе машины берут свое начало еще в СССР (Ка-52, например, является модернизацией советского Ка-50).

По данным из открытых источников, к 2022 году было построено около 100–120 вертолетов семейства Ми-28, тогда как количество Ка-52 составляло более 120. Другими словами, если говорить о произведенных вертолетах, то цифры очень схожи. А вот что касается потерь в войне, то – нет.

Если общее количество потерянных (уничтоженных + поврежденных) Ми-28 оценивается экспертами примерно в 20, то в случае с Ка-52 потери уже превышают 65 вертолетов.

Даже если мы выделим из этого количества поврежденные машины, которые впоследствии могли вернуть в строй, количество безвозвратно потерянных машин все равно превысит 50 вертолетов.

Это не война во Вьетнаме, где американцы потеряли более 3000 вертолетов UH-1, но количество все равно впечатляет. Тем более, что оно непропорционально велико по сравнению с потерями других ударных вертолетов РФ.

Неужели Ка-52 настолько "безнадежен"? Не стоит спешить с выводами – на самом деле причины больших потерь среди "Аллигаторов" не столько в недостатках, сколько в преимуществах вертолета. Это своего рода парадокс войны (или, скорее, один из них).

Первой и главной причиной больших потерь Ка-52 является то, что вертолет чаще используют в боевых действиях, чем Ми-28Н или, скажем, Ми-35М. За годы войны он стал настоящей рабочей лошадкой Воздушно-космических сил РФ – подобно тому, как среди самолетов ею стал Су-34/М.

Преимущества Ка-52 очевидны: по крайней мере, на фоне других ударных вертолетов РФ. Посмотрим на главного конкурента.

Россияне любят красивые эпитеты. Если Ка-50 они назвали "Черной акулой", то Ми-28Н получил прозвище "Ночной охотник". Название выбрали из-за способности вертолета поражать цели ночью (ранняя версия Ми-28А не имела специализированного оборудования для боевых действий в ночных условиях).

Впрочем, никаким охотником он на самом деле не стал. Вероятно, лучшее описание вертолета оставил бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Бондарьев.

"Электроника провальная: ничего пилот не видит, ничего пилот не слышит. Эти очки, которые надевают, они называют "смерть пилотам". Небо безоблачное – все нормально, а если какой-то дымок – три дня с красными глазами ходят", – сказал он в 2017 году.

Это почти уникальный случай, когда россияне так откровенно говорят о своих вертолетах, которыми они всегда так гордились. Другими словами, заявление, вероятно, появилось не на пустом месте – ситуация с Ми-28, очевидно, стала критической.

Электроника Ка-52 тоже вызвала много нареканий.

Из-за откровенно ужасного качества изображения его прицельно-пилотажно-навигационный комплекс не критиковал только ленивый. С другой стороны, он по крайней мере позволяет распознавать наземные цели и наводить на них вооружение.

Последнее, кстати, стало одним из главных преимуществ Ка-52 перед другими российскими ударными вертолетами.

Речь идет о противотанковых ракетных комплексах, которые выступают (или, по крайней мере, должны выступать) главным средством поражения. Если "Ночной охотник" вооружен "Атакой" (до 16 единиц), то Ка-52 может брать до 12 ракет "Вихрь".

Одним из главных недостатков "Атаки" является слишком малая дальность, которая составляет всего 6 км.

Это критически мало в условиях современной войны, когда каждая из сторон располагает огромным количеством переносных зенитно-ракетных комплексов.

Дело в том, что дальность последних очень близка к максимальной дальности ПТУР "Атака-В". Напомним, еще в начале войны один из Ми-28 был сбит британским ПЗРК Starstreak, дальность которого достигает 7 км.

В случае с "Вихрем" ситуация значительно лучше, ведь его максимальная дальность достигает около 10 км. Это позволяет Ка-52 действовать вне зоны поражения ПЗРК. Конечно, для этого нужна еще и удача, ведь на практике бывают разные случаи (засады, применение FPV и т. д.).

В последнее время россияне пытаются применять новую авиационную ракету Х-39, дальность которой составляет 14,5–20 км. В то же время использовать ее могут только модернизированные Ка-52М и Ми-28НМ. Точное количество этих машин неизвестно, но, по данным западных наблюдателей, речь идет максимум о нескольких десятках бортах.

"Камов" чаще используют не только из-за его ракет. Ка-52 превосходит Ми-28Н в плане защищенности.

Соосная схема винтов и отсутствие рулевого винта делают его менее уязвимым для огня с земли и более маневренным. Также Ка-52 оснащен современной системой защиты от зенитных ракет "Витебск".

Она предназначена для обнаружения лазерного облучения вертолета с идентификацией лазерных средств наведения, а также для противодействия нацеленным на вертолет управляемым ракетам с инфракрасными головками самонаведения и предупреждения об их пуске.

Как и все российское, система работает не идеально, но она много раз спасала жизни летчикам РФ.

Так почему же Ка-52, который должен был стать символом "величия российского оружия", превратился в символ краха геополитических амбиций Кремля? На самом деле, как уже отмечалось, причина заключается не в недостатках вертолета.

Большие потери обусловлены нелепой тактикой РФ.

В первые дни войны вертолет активно использовали, в частности, для поддержки десанта. Ка-52 летали буквально над позициями украинцев, вели огонь из 30-мм пушки 2А42 и применяли неуправляемые ракеты. Это неизбежно приводило к большим потерям среди вертолетов и их экипажей.

Впоследствии была "Чернобаевка", когда россияне раз за разом привозили свои Ка-52 на фронтовые аэродромы, а украинцы уничтожали их на земле всем, что было (речь идет, в первую очередь, о дальнобойном оружии).

Затем последовало контрнаступление в Запорожье, где Ка-52 действовали в целом эффективно, но также несли потери от огня с земли. Наконец, "поголовье" ударных вертолетов проредили пригожинцы во время своего бунта в 2023 году.

Ну и, напоследок, появились зенитные FPV, которые, по словам россиян, уже стали даже большей угрозой для вертолетов, чем переносные зенитно-ракетные комплексы.

Большое количество FPV мешает россиянам выполнять любимый "цирковой трюк", а именно – стрельбу с наклоном. Это когда пилот вертолета задирает нос машины вверх перед пуском неуправляемых ракет, чтобы придать им наклонную траекторию.

В теории это позволяет поражать цели на большем расстоянии, оставаясь на низкой высоте и избегая прямого огня ПВО. На практике же эффективность такой тактики практически нулевая из-за низкой точности и огромного разброса неуправляемого оружия.

Раньше такая показуха была менее опасной, но из-за большого количества дронов превратилась в билет в один конец.

Как ни странно, но наибольшую угрозу FPV представляют именно ударным вертолетам. Дело в том, что экипажи многоцелевых Ми-8 применяют самодельные приборы радиоэлектронной борьбы: по крайней мере, так говорят сами россияне. Они несколько снижают риск попадания дрона.

В то же время в случае с "ударниками" проблема заключается в отсутствии электромагнитной совместимости с собственными радиоэлектронными системами вертолета. Другими словами, такая РЭБ может представлять угрозу самому Ка-52.

Таким образом, вытекает еще одна проблема российского ОПК – неспособность быстро реагировать на меняющиеся условия поля боя.

Если в случае с танками или бронетранспортерами эту проблему решают самодельные сетки и "мангалы", то повысить живучесть ударных вертолетов "дедовскими" методами крайне сложно, если не сказать невозможно. А значит, в будущем нас ждут новые уничтоженные Ка-52.

Илья Ведмеденко