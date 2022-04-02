Вертолет был сбит ракетой в неустановленном месте где-то в Луганской области.

ВСУ впервые в войне с РФ успешно применили Starstreak, который поражает цели тремя кинетическими дротиками.

С помощью Starstreak был сбит российский вертолет Ми-28Н в Луганской области, сообщает издание The Times.

Эти зенитно-ракетные комплексы прибыли в Украину из Великобритании около недели назад и уже показывают свою эффективность.

Starstreak могут уничтожать вертолеты и самолеты на скорости 3 махи, то есть втрое больше скорости звука. До сих пор они не имели реального боевого применения.

Если их использование станет более массовым, российской авиации придется менять свою тактику и подниматься на высоту выше 8 км, что уменьшит эффективность их ударов.

Как сообщает BBC, британские войска брали их с собой на войну в Ираке в 2003 году, но до пусков против разгромленной иракской авиации дело тогда так и не дошло.

Отметим, StarStreak, разработка которого компанией Thales Air Defense была завершена в середине 90-х годов, имеет крайне уникальные характеристики, внешний вид и даже принцип действия. Его характеристики находятся на границе двух типов: ПЗРК и ЗРК ближней зоны. StarStreak может уничтожать воздушные цели на дальности до 7 км, как по высоте, так и по дальности.

Теоретически это оружие можно использовать с земли, кораблей и вертолетов против наземных, надводных или воздушных целей. Но прежде всего это противовоздушный комплекс класса "земля-воздух".

Подробнее об этом виде оружия читайте по ссылке.

Как писал УНИАН, Россия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла техники более чем на $10 миллиардов. Минобороны назвало топ-7 самых дорогих экземпляров техники РФ, потерянной в Украине.

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