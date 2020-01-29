Франция заказала 54 самоходных минометов МЕРАС для своей армии

Миномет установлен на поворотной платформе с электроприводами и откатными устройствами; оснащен полуавтоматической системой заряжения, современной системой управления огнем. Рассчитаны минометные установки всего на 2 человека.

Главное управление вооружений министерства обороны Франции заказало 54 новых 120-мм самоходных минометов МЕРАС в рамках программы создания перспективной бронетехники SCORPION.

Об этом сообщает janes.

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Самоходная минометная система МЕРАС выполнена на базе новой французской бронированной техники VBMR Griffon с установкой в боевом отделе 120-мм нарезного миномета 2R2M.

Миномет установлен на поворотной платформе с электроприводами и откатными устройствами; оснащен полуавтоматической системой заряжения, современной системой управления огнем. Рассчитаны минометные установки всего на 2 человека.

Разрабатывать минометную систему МЕРАС начали в ноябре 2018 года, а завершить изготовление и приступить к испытаниям планируют до 2023 года. Заказанные 54 самоходные минометы войдут в число 1872 бронированных машин VBMR Griffon различных модификаций, запланированных к закупке для французской армии до 2030 года.

Как сообщал УНИАН, контракт на приобретение Польшей боевых самолетов F-35 в США будет подписан 31 января в Демблине, заявил министр обороны Мариуш Блащак.