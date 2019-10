Иран показал собственных колесных боевых роботов (фото, видео)

В Армии Исламской Республики Иран представили миниатюрных колесных боевых дронов проекта Heidar-1.

Как сообщает N+1, фото и видео испытаний аппаратов опубликовано на странице вооруженных сил Ирана в Twitter. Дроны можно оснастить системой наблюдения или стрелковым оружием. Их также можно использовать в качестве самоходных мин.

Heidar-1 построен на базе шестиколесного шасси с высокой проходимостью. На опубликованном видео испытаний один из дронов ведет огонь из автомата Калашникова. Другой дрон заезжает под танк и взрывается.

Технические характеристики аппаратов не раскрываются.

#Nezaja unveils its #Heidar1 project, a network-connected series of smart unmanned ground vehicles (#UGV's) developed to carry out assault against enemy infantry and armored units.#Iran#ایرانhttps://t.co/5OsJBkzmsCpic.twitter.com/WtoGtDYAmN