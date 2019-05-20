Китай показал джипы, которые выпускают рой беспилотников-убийц

Бронированная машина имеет пусковую установку с роботами-разведчиками и беспилотниками, которые способны взрывать цели.

В Китае показали новые мобильные установки для запуска беспилотников, предназначенных для поиска и уничтожения вражеских целей. В Пекине их назвали «многоцелевыми бронемашинами, запускающими дроны». Они способны выпускать рой аппаратов в направлении расположения вражеских сил для обнаружения целей и их уничтожения путем подрыва взрывчатки на борту.

Как сообщает китайское издание Global Times, установки были представлены на выставке Civil-Military Integration Expo 2019 в Пекине.

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Они построены на базе джипов YJ2080. Это копия российских «Тигров», которые Китай делает по купленной у России лицензией. YJ2080 оснащен 12 пневматическими пусковыми трубами на крыше, размещенными на выдвижной пусковой платформе. Четыре из этих труб предназначены для запуска беспилотников-разведчиков SULA30. Каждый из них рассчитан на час работы в небе. SULA30 способен передавать дружественным войскам видео в реальном времени, помогая анализировать расстановку сил на поле битвы и определять положение целей.

Еще восемь труб, содержащих другие беспилотники – SULA89. Каждый из них летает на скорости до 180 километров в час и содержит на борту 2 килограмма взрывного заряда. В ходе типичной миссии SULA30 выстрелом выбрасываются из пусковой трубы, после чего они разворачивают крылья и преследуют вражеские силы на поле битвы. Как только они определят цели, с пусковой установки на джипе вылетают несколько SULA89, которые будут наносить удар по «мобильным легким бронемашинам, полевым фортификациям и вооруженному личному составу».

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Двухкилограммовых боеголовок не хватит для того, чтобы подорвать, например, танк или другую бронетехнику. Однако, если беспилотники избавят вооруженные формирования поддержки пехоты, это сделает их более уязвимыми для других видов оружия, таких как противотанковые управляемые ракеты.

Вооруженный беспилотниками джип YJ2080 – это новый тип вооружения, у которого больше общего с артиллерией, чем с другими видами оружия. Как и традиционные артиллерийские системы, дроны могут уничтожать вражеские цели за пределами видимой зоны и наносить удар с воздуха. Однако, в отличие от них, новая система способна сама искать, определять и уничтожать цели. Впрочем, минус в том, что беспилотники легче сбить, чем артиллерийские снаряды.