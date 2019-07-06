В США показали новейшую роботизированную боевую машину (фото)

Разработанный в США бронетранспортер M113 неожиданно для себя получил новую жизнь.

Организация Сухопутных сил США Ground Vehicle Systems Center представила новейшую роботизированную боевую машину (RCV) на платформе M113.

Об этом сообщает Naked Science.

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Для демонстратора использовали новейшие информационные технологии, призванные помочь пехоте достичь наилучшей ситуационной осведомленности на поле боя и улучшить ее коммуникационные возможности.

Робот RCV предназначен для перевозки полезных нагрузок, позволяя командирам адаптировать возможности транспортного средства к каждой конкретной миссии. Боевой машиной можно управлять дистанционно и подключать ее к группам других беспилотных средств. При этом один из пилотируемых вариантов комплекса может управлять несколькими беспилотными боевыми машинами.

В перспективе RCV может быть полностью автономным, что потребует внедрения искусственного интеллекта на основе нейронных сетей.

Как сообщал УНИАН, российские воздушно-десантные войска проводят испытания беспилотного наземного аппарата «Марс A-800».