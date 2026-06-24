На Солнце появились три корональных дыры: что будет с магнитными бурями 24 июня (график)

На данный момент геомагнитные условия полностью стабильны.

В последнее время геомагнитная обстановка остается спокойной - магнитных бурь не наблюдается. Такая же ситуация ожидается и сегодня, 24 июня. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

"В течение 24 июня сохраняются спокойные условия", - говорится в прогнозе.

В то же время ученые сообщают, что на солнечном диске видны сразу три корональные дыры. Ожидается, что первый высокоскоростной поток от одной из этих дыр прибудет уже 25 июня.

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Предварительные прогнозы показывают, что сильной магнитной бури пока не ожидается, однако магнитное поле Земли перейдет в более активное состояние, которое продлится и 26 июня.

Магнитные бури - последние открытия ученых

Учёные впервые обнаружили признаки мощной солнечной вспышки за несколько часов до её начала. Открытие может приблизить создание более точных систем прогнозирования космической погоды.

Во время изучения вспышки класса X9, произошедшей 3 октября 2024 года, исследователи проанализировали почти пять часов наблюдений за активной областью Солнца. Они заметили, что примерно за три часа до события в атмосфере звезды начали увеличиваться яркость плазмы, скорость её движения и уровень турбулентности. За 15–20 минут до вспышки нестабильность резко усилилась, а потоки плазмы устремились наружу.

Открытие может приблизить создание более точных систем прогнозирования космической погоды.

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