Хегсет увольняет топ-генерала США, который отвечал за помощь Украине, - FT

Кристофер Донахью координировал оказание поддержки Украине и командовал американскими войсками в Европе.

Высокопоставленный американский генерал Кристофер Донахью, возглавляющий сухопутные войска США в Европе и Африке и сыгравший важную роль в поддержке Украины, досрочно покинет службу. Как сообщает Financial Times, решение принято в рамках масштабной кадровой чистки, которую проводит министр обороны США Пит Хегсет.

Ожидается, что генерал объявит о своей отставке в ближайшее время, а официально завершит военную службу в июле.

Донахью – четырехзвездочный генерал и ветеран многочисленных боевых операций. Он служил в Ираке, Сирии и других зонах конфликтов, а также вошел в историю как последний американский военный, покинувший Афганистан во время вывода войск США в 2021 году.

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В последние годы генерал играл важную роль в координации американской военной поддержки Украины в войне против России. Причины его отстранения официально не называются.

В то же время Financial Times отмечает, что Хегсет неоднократно критиковал действия администрации Джо Байдена во время хаотичного вывода американских войск из Афганистана и инициировал расследование тех событий.

Кадровые чистки в Пентагоне

Отставка Донагью произойдет всего через два месяца после увольнения начальника штаба армии США генерала Рэнди Джорджа. По данным издания, такие кадровые решения вызывают беспокойство среди американских военных.

Бывшие высокопоставленные чиновники армии США заявили Financial Times, что в Пентагоне сложилась атмосфера неопределенности и страха из-за серии увольнений старших офицеров.

За последние полтора года Хегсет устранил или заблокировал продвижение по службе десятков высокопоставленных военных. Среди них – бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун, начальник военно-морских операций адмирал Лиза Франкетти и глава Агентства национальной безопасности США генерал Тимоти Хоу.

Военные высоко оценивают генерала

Эксперт по вопросам специальных операций и разведки США Шон Нейлор подчеркнул, что Донахью имеет безупречную репутацию среди военных.

"Как офицер, проявивший себя в бою, возглавляя самые элитные подразделения армии в самые тяжелые годы войн в Ираке и Афганистане, Донагью пользуется широким уважением как в специальных операциях, так и в обычных частях армии", – отметил Нейлор.

Атмосфера в Пентагоне – последние новости

Как сообщал УНИАН, с момента, как Пит Хегсет возглавил Пентагон, он уволил более 20 старших офицеров в структуре ведомства, а также значительно ухудшил культуру ведомства.

По данным CNN, после прихода Хегсета в Пентагоне сложилось четкое понимание: нужно избегать привлечения внимания руководства, создавая как можно меньше шума.

Журналисты считают показательным увольнение Рэнди Джорджа. Источники назвали это решение "частью неопределенной культурной войны, которую Хегсет хочет оставить в наследство".

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