'Пехота с дронами': Россия целенаправленно охотится на операторов БПЛА, – BI

Операторы БПЛА по-прежнему остаются одной из самых опасных военных специальностей, а российская армия целенаправленно охотится на них по всей линии фронта.

Украинские операторы беспилотников, несмотря на дистанционное управление дронами, находятся не в более безопасных условиях, чем другие военнослужащие. Более того, российские войска целенаправленно охотятся на них, считая одними из важнейших целей на поле боя, пишет Business Insider.

Как рассказал начальник отдела военного сотрудничества Сил территориальной обороны ВСУ Тарас Березовец, операторы беспилотников выполняют ту же работу, что и другие военные, поэтому утверждение об их относительной безопасности является ошибочным.

"Мы никогда не должны забывать, что операторы дронов являются основными целями для российских подразделений. Они пытаются их убить", – подчеркнул Березовец.

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Он добавил, что операторы БПЛА, прежде всего, остаются солдатами и сталкиваются с такими же психологическими нагрузками и травмами, как и бойцы других подразделений.

Пилоты дронов часто воюют как пехота

Бывший оператор беспилотника, а ныне аналитик 413-го полка беспилотных систем RAID Дмитрий Жлуктенко отметил, что работа с дронами вовсе не означает отсутствие риска.

"Это не так. Это очень опасно", – сказал он, комментируя распространенное мнение о якобы безопасных условиях работы операторов БПЛА.

По словам военного, в отдельных случаях пилоты дронов вынуждены участвовать в боях со стрелковым оружием наравне с пехотинцами:

"В некоторых случаях наши операторы дронов участвуют в боях со стрелковым оружием, как пехота. Так что это, по сути, пехота с дронами".

Россия усилила охоту на операторов беспилотников

Собеседники издания из числа украинских военных отмечают, что российские силы активно используют ракеты, авиабомбы и артиллерию для поражения позиций операторов дронов.

Один из украинских пилотов БПЛА на условиях анонимности рассказал, что после обнаружения оператора противник применяет практически все доступные средства поражения.

"Когда враг где-то замечает оператора беспилотника, он использует всё, что есть в его распоряжении – любой тип вооружения", – отметил военный.

Из-за этого украинские операторы вынуждены постоянно менять позиции, маскироваться и работать максимально близко к линии фронта для поддержания стабильной связи с беспилотниками.

Украинские военные и производители дронов работают над технологиями, которые позволят управлять беспилотниками на значительном расстоянии от поля боя. По словам Жлуктенко, командование стремится максимально снизить риски для личного состава.

"Мы хотим обеспечить им максимальную безопасность, но в то же время впереди ещё много работы", – сказал он.

Главный директор по развитию бизнеса компании Frontline Robotics Никита Рожков подчеркнул, что российские войска всё чаще отдают приоритет ударам именно по операторам дронов.

"Россияне сейчас отдают приоритет ударам не по штурмовым войскам или солдатам", – заявил он, пояснив, что главными целями становятся операторы беспилотников и наземных роботизированных систем.

Березовец также призвал западных союзников изучать украинский опыт защиты подразделений БПЛА и строить командные центры как можно глубже под землей:

"Эта война, особенно с точки зрения войны с беспилотниками, похожа на игру в кошки-мышки. Россияне всегда ищут места дислокации наших подразделений беспилотников".

Уроки войны в Украине – главные новости

Как сообщал УНИАН, борьба Украины с Россией демонстрирует производителям оружия и военным во всем мире, что создание "идеального оружия" не является главной целью. Вместо этого нужно иметь готовые к использованию системы, способные действовать в широких масштабах.

Business Insider пишет, что США и их союзники все больше интересуются дронами-перехватчиками, которые использует и производит Украина. Они признают, что не стоит полагаться на дорогие ракеты противовоздушной обороны для перехвата вражеских беспилотников.

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