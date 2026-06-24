РФ готовит операцию 'под чужим флагом', чтобы оправдать новую агрессию, – МИД Польши

Польша предупреждает о возможной провокации со стороны РФ "под ложным флагом" на фоне новых угроз со стороны Кремля и заявлений о НАТО.

Россия может готовить инсценированную провокацию "под чужим флагом", чтобы оправдать дальнейшее обострение ситуации и новые агрессивные действия. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети X.

По словам дипломата, последние заявления российского руководства могут быть частью подготовки информационной почвы для будущих действий спецслужб РФ.

"Это звучит как анонс провокации. Я ожидаю нападения на территорию России под ложным флагом, на которое Путин "ответит"", – заявил Сикорский.

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Он также провел историческую параллель с событиями перед Второй мировой войной, напомнив об инциденте в Гляйвице в 1939 году.

"Напоминаю, что в августе 1939 года Абвер инсценировал "польскую" атаку на радиостанцию в Гляйвице, чтобы дать себе повод для войны", – добавил глава польского МИД.

Угрозы Кремля и обвинения в адрес НАТО

Беспокойство европейских дипломатов вызвали недавние заявления Владимира Путина, который пригрозил нанести ответные удары по странам ЕС в случае запуска беспилотников с их территории в сторону российских объектов.

Глава Кремля утверждал, что европейские лидеры якобы пытаются дистанцироваться от таких атак, объясняя их техническими сбоями или воздействием украинских систем радиоэлектронной борьбы.

В конце мая Служба внешней разведки РФ заявила, что Латвия якобы согласилась предоставить свою территорию Украине для запуска дронов в сторону России. Там также высказали ряд угроз в адрес Риги, заявив, что "координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны" и что страну ждет "справедливое возмездие", от которого "членство страны в НАТО не защитит".

Аналитики и разведывательные службы стран Балтии предупреждают, что агрессивная риторика Москвы может быть частью долгосрочной стратегии подготовки к потенциальному масштабному конфликту с НАТО. По оценкам литовской разведки, Россия может достичь полной готовности к прямому столкновению с Альянсом в ближайшие годы.

Военный обозреватель Денис Попович считает, что обвинения российской стороны в якобы участии стран Балтии в атаках на территорию РФ могут быть частью подготовки Москвы к открытию второго фронта против стран-членов НАТО.

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