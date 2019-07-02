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В России испытывают транспортного робота для десантников (видео)

14:13, 02 июля 2019
Оружие
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Российские десантники испытывают гусеничного робота / скриншот - Youtube, kbAVRORA

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Об этом сообщает Jane`s 360, ссылаясь на свои источники в вооруженных силах. По словам источника, платформа уже прошла определенные испытания на базе Рязанского высшего воздушно-десантного училища.

Отмечается, что «Марс A-800» был разработан рязанским КБ «Аврора». Гусеничная платформа предназначена для оказания поддержки подразделению десантников, и может перевозить до шести полностью экипированных бойцов.

Вес робота составляет 950 кг, он может везти полезную нагрузку в 500 кг. Аппарат может достичь скорости в 35 км/ч и пересекать водные препятствия. Контоль робота осуществляется оператором по радиоканалу.

Ранее сообщалось, что специалисты украинского оборонно-промышленного комплекса создали боевого робота «Ласка» для огневой поддержки военнослужащих, а также для перевозки припасов и раненых.

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Теги: #оружие#робот#ВДВ