В России испытывают транспортного робота для десантников (видео)

Гусеничная платформа предназначена для оказания поддержки подразделению ВДВ.

Российские воздушно-десантные войска проводят испытания беспилотного наземного аппарата «Марс A-800».

Читайте такжеНа военном форуме в РФ показали модель разведкомплекса, похожую на игрушку с AliExpress

Об этом сообщает Jane`s 360, ссылаясь на свои источники в вооруженных силах. По словам источника, платформа уже прошла определенные испытания на базе Рязанского высшего воздушно-десантного училища.

Отмечается, что «Марс A-800» был разработан рязанским КБ «Аврора». Гусеничная платформа предназначена для оказания поддержки подразделению десантников, и может перевозить до шести полностью экипированных бойцов.

Вес робота составляет 950 кг, он может везти полезную нагрузку в 500 кг. Аппарат может достичь скорости в 35 км/ч и пересекать водные препятствия. Контоль робота осуществляется оператором по радиоканалу.

Ранее сообщалось, что специалисты украинского оборонно-промышленного комплекса создали боевого робота «Ласка» для огневой поддержки военнослужащих, а также для перевозки припасов и раненых.