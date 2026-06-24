Сколько стоит покрасить стены в 2026 году и дешевле ли это, чем обои, – мастер

На цену влияют тип краски, объем работ, качество поверхности и сложность дизайна.

Окраска стен сегодня стала одним из самых популярных решений при ремонте, но действительно ли она выгоднее традиционных обоев? Специалист команды мастеров-декораторов VEN DEKOR в комментарии УНИАН рассказал, от чего зависит цена работы, какие цвета более практичны в быту и какие краски чаще всего выбирают украинцы.

Сколько сейчас стоит покрасить комнату или стены в квартире? От чего больше всего зависит цена и что входит в стоимость?

Стоимость малярных работ зависит от того, какой именно этап необходимо выполнить. Сама покраска обычно включает нанесение краски, а при необходимости – грунтование поверхности, говорит мастер. Он отмечает, что все работы предварительно согласовываются с заказчиком: мастер описывает последовательность этапов, количество слоев краски, необходимость подготовки стен и особые пожелания.

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Отдельно рассчитываются работы по подготовке поверхности – шпаклевание, выравнивание, устранение дефектов. Это важный этап, ведь конечный результат зависит не только от краски, но и от состояния стен. Особое внимание уделяется помещениям с боковым освещением или декоративной подсветкой, поскольку такой свет подчеркивает даже незначительные неровности.

В среднем в Украине стоимость малярных работ составляет примерно 150–250 грн за м² в зависимости от сложности и количества слоев. На цену влияют тип краски, объем работ, качество поверхности и сложность дизайна.

Отдельную категорию составляют декоративные штукатурки. Их цена зависит от вида покрытия и технологии нанесения: марморин, травертин, эффект бетона, песочные фактуры, "дюны", эффект шелка и велюра и т. д. Здесь цены составят от 400–500 грн за метр и выше.

Материалы обычно оплачиваются отдельно. Их стоимость может варьироваться в зависимости от производителя, страны происхождения и колебаний валютного курса.

Что сегодня дешевле для квартиры – покрасить стены или поклеить обои? В каких случаях каждый из вариантов выгоднее?

На практике все зависит от состояния стен и желаемого результата, говорит мастер. В большинстве случаев поклеить обои будет дешевле, чем покрасить стены, особенно если речь идет о простых тонкослойных или бумажных обоях.

"Для поклейки обоев брендовых производителей также требуются высококачественно подготовленные стены, но все равно обои будут дешевле (даже с учетом подготовки и клея), чем покраска – она обойдется в разы дороже", – пояснил специалист.

Тем не менее покраска имеет свои преимущества: стены легче обновлять, можно менять цвет без полного ремонта, а качественное покрытие может служить довольно долго. Для современных интерьеров, минималистичных дизайнов и помещений краска часто становится лучшим выбором.

Какие краски сегодня чаще всего выбирают украинцы для квартир и почему?

"Наконец-то настало то время, когда украинцы научились думать и не платить дважды, то есть не покупать дешевые краски и не перекрашивать каждый год. Сейчас уже научились выбирать качественную продукцию, такую как Садолин Тиккурила и других качественных производителей красок, которые можно эксплуатировать 10–15 лет", – подчеркнул мастер.

Какие цвета стен сейчас самые популярные при ремонте и есть ли оттенки, которых мастера советуют избегать?

"Сейчас людям в основном нравятся пастельные оттенки. Чаще всего – это даже белый цвет, но всё равно всё индивидуально. Кому-то нравятся темные цвета, кому-то светлые, но все же чаще выбирают не слишком насыщенные цвета", – ответил мастер.

Эксперт пояснил, что на таких поверхностях меньше всего заметны отпечатки пальцев и другие следы эксплуатации. В то же время стоит учитывать, что чем темнее цвет краски, тем больше на ней могут быть заметны различные загрязнения и недостатки.

Какие ошибки чаще всего допускают владельцы квартир при покраске стен и из-за чего потом приходится переделывать ремонт?

Мастер отмечает, что одна из самых распространенных ошибок при ремонте – доверие к непроверенным мастерам и подрядчикам, поскольку крайне важно, чтобы за процессом стоял опытный прораб, который контролирует все этапы работы, разбирается в технологиях подготовки стен, технических паспортах и свойствах красок.

Если мастер имеет опыт, он может правильно сориентировать заказчика – например, отговорить от использования сомнительных красок.

Сегодня на украинском рынке представлено большое количество лакокрасочных материалов, поэтому самостоятельно выбрать оптимальный вариант бывает сложно, подчеркнул мастер. Именно специалист должен объяснить преимущества и недостатки различных красок, рассказать, с какими материалами он работает, и подобрать решение в соответствии с конкретным помещением и требованиями заказчика, подытожил специалист.

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