Сколько стоит покрасить стены в 2026 году и дешевле ли это, чем обои, – мастер

Окраска стен сегодня стала одним из самых популярных решений при ремонте, но действительно ли она выгоднее традиционных обоев? Специалист команды мастеров-декораторов VEN DEKOR в комментарии УНИАН рассказал, от чего зависит цена работы, какие цвета более практичны в быту и какие краски чаще всего выбирают украинцы.
Сколько сейчас стоит покрасить комнату или стены в квартире? От чего больше всего зависит цена и что входит в стоимость?
Стоимость малярных работ зависит от того, какой именно этап необходимо выполнить. Сама покраска обычно включает нанесение краски, а при необходимости – грунтование поверхности, говорит мастер. Он отмечает, что все работы предварительно согласовываются с заказчиком: мастер описывает последовательность этапов, количество слоев краски, необходимость подготовки стен и особые пожелания.
Отдельно рассчитываются работы по подготовке поверхности – шпаклевание, выравнивание, устранение дефектов. Это важный этап, ведь конечный результат зависит не только от краски, но и от состояния стен. Особое внимание уделяется помещениям с боковым освещением или декоративной подсветкой, поскольку такой свет подчеркивает даже незначительные неровности.
В среднем в Украине стоимость малярных работ составляет примерно 150–250 грн за м² в зависимости от сложности и количества слоев. На цену влияют тип краски, объем работ, качество поверхности и сложность дизайна.
Отдельную категорию составляют декоративные штукатурки. Их цена зависит от вида покрытия и технологии нанесения: марморин, травертин, эффект бетона, песочные фактуры, "дюны", эффект шелка и велюра и т. д. Здесь цены составят от 400–500 грн за метр и выше.
Материалы обычно оплачиваются отдельно. Их стоимость может варьироваться в зависимости от производителя, страны происхождения и колебаний валютного курса.
Что сегодня дешевле для квартиры – покрасить стены или поклеить обои? В каких случаях каждый из вариантов выгоднее?
На практике все зависит от состояния стен и желаемого результата, говорит мастер. В большинстве случаев поклеить обои будет дешевле, чем покрасить стены, особенно если речь идет о простых тонкослойных или бумажных обоях.
"Для поклейки обоев брендовых производителей также требуются высококачественно подготовленные стены, но все равно обои будут дешевле (даже с учетом подготовки и клея), чем покраска – она обойдется в разы дороже", – пояснил специалист.
Тем не менее покраска имеет свои преимущества: стены легче обновлять, можно менять цвет без полного ремонта, а качественное покрытие может служить довольно долго. Для современных интерьеров, минималистичных дизайнов и помещений краска часто становится лучшим выбором.
Какие краски сегодня чаще всего выбирают украинцы для квартир и почему?
"Наконец-то настало то время, когда украинцы научились думать и не платить дважды, то есть не покупать дешевые краски и не перекрашивать каждый год. Сейчас уже научились выбирать качественную продукцию, такую как Садолин Тиккурила и других качественных производителей красок, которые можно эксплуатировать 10–15 лет", – подчеркнул мастер.
Какие цвета стен сейчас самые популярные при ремонте и есть ли оттенки, которых мастера советуют избегать?
"Сейчас людям в основном нравятся пастельные оттенки. Чаще всего – это даже белый цвет, но всё равно всё индивидуально. Кому-то нравятся темные цвета, кому-то светлые, но все же чаще выбирают не слишком насыщенные цвета", – ответил мастер.
Эксперт пояснил, что на таких поверхностях меньше всего заметны отпечатки пальцев и другие следы эксплуатации. В то же время стоит учитывать, что чем темнее цвет краски, тем больше на ней могут быть заметны различные загрязнения и недостатки.
Какие ошибки чаще всего допускают владельцы квартир при покраске стен и из-за чего потом приходится переделывать ремонт?
Мастер отмечает, что одна из самых распространенных ошибок при ремонте – доверие к непроверенным мастерам и подрядчикам, поскольку крайне важно, чтобы за процессом стоял опытный прораб, который контролирует все этапы работы, разбирается в технологиях подготовки стен, технических паспортах и свойствах красок.
Если мастер имеет опыт, он может правильно сориентировать заказчика – например, отговорить от использования сомнительных красок.
Сегодня на украинском рынке представлено большое количество лакокрасочных материалов, поэтому самостоятельно выбрать оптимальный вариант бывает сложно, подчеркнул мастер. Именно специалист должен объяснить преимущества и недостатки различных красок, рассказать, с какими материалами он работает, и подобрать решение в соответствии с конкретным помещением и требованиями заказчика, подытожил специалист.