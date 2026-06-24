Оккупанты лишились возможности проводить наступ на территории Приазовья, - эксперт

Таким образом, на сегодняшний день россияне на территории Приазовья не могут оперативно перебрасывать силы и средства.

В настоящее время российские оккупанты лишились возможности оперативно перебрасывать свои силы и средства из-за отсутствия надежных логистических маршрутов на территории Приазовья. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире "Эспрессо".

Известно, что атаки Сил обороны Украины по российским объектам и логистике серьезно затруднили передвижение захватчиков. Андрющенко подчеркнул, что в целом фиксируется сокращение передвижений врага по всем трассам и направлениям, однако пока рано говорить, что это является прямым следствием всех ударов. Это связано с тем, что у россиян есть определенные графики перемещений, которых они стараются придерживаться.

"Что касается средств противодействия нашим дронам, то оккупанты прибегают к маскировке: очень много грузовиков перекрасили в синий цвет, ведь раньше основным цветом их техники был зеленый. Кроме того, увеличивается количество мобильных огневых групп. Только сегодня насчитали 15 новых групп, которые ехали в Мариуполь из Ростовской области и будут патрулировать на территории сухопутного Крыма. Также россияне разбивают колонны, насколько это возможно, и пытаются обходить сухопутный коридор, поскольку есть другие дороги, по которым можно проехать часть маршрута", - подчеркнул эксперт.

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По словам Андрющенко, от Мариуполя до Бердянска есть как минимум еще три маршрута, по которым можно попасть в сухопутный коридор. Однако это увеличивает время прохождения, затрудняет движение, а также не позволяет поддерживать тот ритм, который нужен армии РФ.

"В итоге можно сказать, что на сегодняшний день россияне на территории Приазовья утратили возможность оперативной переброски сил и средств. А это означает, что они, по сути, утратили полноценный наступательный потенциал для проведения быстрых наступательных действий, которые мы наблюдали в своё время, например, на участках возле Гуляйполя или в направлении Угледара. А сейчас такие наступательные действия невозможны, потому что они не могут обеспечить необходимое подкрепление, ротацию, поставку боекомплектов на линию фронта", - заявил руководитель Центра изучения оккупации.

Андрющенко подчеркнул, что таким образом Украина усиливает давление на самой трассе, контроль и фиксацию того, что там происходит.

"Соответственно, боеспособность россиян, в сочетании с ударами по логистике, будет снижаться. Я думаю, в августе такой интенсивности не будет. А август станет именно тем месяцем, когда мы увидим кардинальные изменения в передвижениях российских войск на оккупированных территориях", - добавил он.

Ситуация в оккупированном Крыму - последние новости

Как писал УНИАН, ранее российские военные корреспонденты начали моделировать сценарии полной изоляции и потери оккупированного Крыма. В частности, один из российских аналитиков предположил, что в ходе потенциальной операции украинская сторона может сделать основную ставку на массированное применение средств поражения собственного, украинского производства.

По его словам, в таком сценарии фигурирует одновременное задействование более 60 дальнобойных беспилотных летательных аппаратов "Фламинго", более сотни ударных дронов типа FP-2, около 14 модернизированных крылатых ракет "Нептун" и другого оружия.

В то же время газета The Washington Post писала, что украинские дроны разрушают главный символ Путина. По словам журналистов, семьи, направляющиеся из Москвы в отпуск в Крым, запасались канистрами с бензином и продуктами питания - словно отправлялись в зону боевых действий.

Издание отмечает, что в последние дни украинские атаки, направленные на изоляцию Крыма, только усилились. Это часть стратегии, призванной заставить обычных россиян ощутить последствия войны.

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