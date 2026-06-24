В 'Резерв+' не работает часть сервисов: в Минобороны назвали причину

В приложении "Резерв+" временно стали недоступны отдельные сервисы, связанные с подтверждением данных об инвалидности. Причиной стали проблемы с обменом информацией между государственными реестрами, сообщили в Министерстве обороны.
Отмечается, что ограничения ввели для того, чтобы избежать ошибок при обработке заявлений из-за некорректных ответов реестров социальной сферы.
В настоящее время пользователи могут столкнуться с ограничениями при:
- подачи заявления на отсрочку от мобилизации по причине инвалидности;
- обновления данных об инвалидности онлайн;
- проверки соответствующих сведений операторами территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Повлияет ли это на действующие отсрочки
В сервисе подчеркнули, что временные технические ограничения не влияют на уже оформленные отсрочки.
"Это не влияет на уже действующие отсрочки и не отменяет право на отсрочку при наличии законных оснований", – говорится в сообщении.
После восстановления стабильного обмена данными между государственными системами все услуги вновь станут доступны в приложении. О дате возобновления работы сервисов пользователям пообещали сообщить дополнительно.
Мобилизация в Украине – последние новости
Как сообщал УНИАН, в Министерстве обороны рассматривают возможность преобразования территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в "Офисы Резерва+" с отдельными подразделениями – офисами комплектования и офисами сопровождения.
В Минобороны ожидают, что сотрудники офисов комплектования будут заниматься учетом военнообязанных, планированием мобилизационных мероприятий, рекрутингом и оформлением на службу. Также обсуждается возможность размещения пунктов рекрутинга в общественных местах.