В 'Резерв+' не работает часть сервисов: в Минобороны назвали причину

Из-за некорректной работы государственных реестров в приложении временно недоступны услуги по оформлению отсрочки и обновлению данных об инвалидности.

В приложении "Резерв+" временно стали недоступны отдельные сервисы, связанные с подтверждением данных об инвалидности. Причиной стали проблемы с обменом информацией между государственными реестрами, сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что ограничения ввели для того, чтобы избежать ошибок при обработке заявлений из-за некорректных ответов реестров социальной сферы.

В настоящее время пользователи могут столкнуться с ограничениями при:

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подачи заявления на отсрочку от мобилизации по причине инвалидности;

обновления данных об инвалидности онлайн;

проверки соответствующих сведений операторами территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Повлияет ли это на действующие отсрочки

В сервисе подчеркнули, что временные технические ограничения не влияют на уже оформленные отсрочки.

"Это не влияет на уже действующие отсрочки и не отменяет право на отсрочку при наличии законных оснований", – говорится в сообщении.

После восстановления стабильного обмена данными между государственными системами все услуги вновь станут доступны в приложении. О дате возобновления работы сервисов пользователям пообещали сообщить дополнительно.

Мобилизация в Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, в Министерстве обороны рассматривают возможность преобразования территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в "Офисы Резерва+" с отдельными подразделениями – офисами комплектования и офисами сопровождения.

В Минобороны ожидают, что сотрудники офисов комплектования будут заниматься учетом военнообязанных, планированием мобилизационных мероприятий, рекрутингом и оформлением на службу. Также обсуждается возможность размещения пунктов рекрутинга в общественных местах.

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