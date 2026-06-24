Из-за непогоды в Одессе объявили I уровень опасности: к чему готовиться (инфографика)

Сегодня в городе не будет сильной жары, зато ожидается гроза со шквалом.

Сегодня, 24 июня, в Одессе ожидается гроза с сильным ветром. Об этом предупреждает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"Днём 24 июня во время грозы ожидается шквал со скоростью 15–20 м/с", – говорится в прогнозе.

Также непогода прокатится и по Одесской области.

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"Утром и днем 24 июня ожидается гроза, днем во время грозы – шквал со скоростью 15–20 м/с, местами град", – прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды в Одесской области объявлен I уровень опасности, желтый.

24 июня в Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а утром и днем пройдут кратковременный дождь, гроза, местами град.

Ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, днём во время грозы возможны порывы до 15–20 м/с. Температура повысится до +26°…+31°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе сегодня также будет переменная облачность. Ночью без значительных осадков, а днём ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер 7–12 м/с, днём во время грозы порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Столбики термометров покажут +26°...+28°. Температура морской воды 21°...22°.

Напомним, в ближайшие дни погоду в Одесской области будет определять область повышенного давления, поэтому преобладать будет погода без осадков. Ветер будет северо-западного направления, не штормовой. Температура ночью +16°...+21°, днём +27°...+32°.

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